Czech Nature Photo: puma ve stínu, záchrana outloňů i pavouk křižák | E15.cz

Hlavní cenu si odnesl Petr Slavík. Mezinárodní porotu zaujala na snímku jeho pumy v protisvětle především kompozice. „Jde o netradiční pohled na skrytě žijícího živočicha v jeho přirozeném prostředí. Shoda okolností, světelné podmínky a fotografova kreativita daly vzniknout velmi zajímavé kompozici, která vás hned na první pohled zaujme. Je to přesně ta fotografie, u které si řeknete: to se nepovede často.“

Pořídit takový snímek skutečně není jen tak. “Je to sázka do loterie. Kočky příliš nespolupracují. Když jsem loni vedl expedici za pumou do chilského národního parku Torres del Paine, věřil jsem, že tu nádhernou kočku uvidíme. Štěstí a um našeho stopaře stály na naší straně. Věděli jsme o mladé samici nahoře v kopci, ale neměla příliš touhu pózovat. Až těsně před západem slunce na okamžik zvedla hlavu v protisvětle. Byla to klidná, tichá chvíle, kdy končí den. Snad se mi z té atmosféry povedlo trochu zachytit,“ popisuje vznik Fotografie roku Petr Slavík.

Ten je jinak držitelem několika mezinárodních ocenění včetně zlaté medaile z fotografického salónu Trierenberg Super Circuit, jeho fotky se dostaly mimo jiné také do knižního výběru The World´s Best Images 2014.