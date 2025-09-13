Fotograf na návštěvě v ateliéru: Kde tvoří tatérka, malířka a herečka Kateřina KAiRA Hrachovcová?
Ke svému jménu si přidala ještě jedno – KAiRA. Říká o sobě, že je tetující malířka a někdy i divoká performerka. Mnozí ji znají jako herečku Kateřinu Hrachovcovou. Do jejího ateliéru, kde dostávají hlavní slovo tetovací jehla, štětec a intuice, nahlédl fotograf Matěj Dereck Hard. V e15 magazínu tím zahajuje svůj fotografický seriál Art Space zachycující pracovní prostředí českých výtvarných umělců napříč žánry.
„Jsem žena, která tvoří zevnitř ven,“ popisuje samu sebe KAiRA. Kromě toho, že maluje a tetuje na lidskou kůži, pracuje s lidmi také jako numeroložka a koučka. A v neposlední řadě je ve veřejném prostoru známá jako herečka z českých seriálů a filmů, namátkou lze jmenovat Život na zámku, Přístav, Městem chodí Mikuláš, Lovci a oběti, Hříšní lidé města brněnského, Náměstíčko, Ženitba a další.
„Tvořím ze svobody, ne pro výkon. Když něco tvořím, tak proto, že mi to dělá dobře. A když to dělá dobře mně, často to rezonuje i s ostatními,“ říká ke své výtvarné práci. Obraz i kůže mají v jejím pojetí nést stopu příběhu. „Ne nutně vyprávěného. Vždy ale cítím, že když se něco tvoří, tak to ‚dejchá‘. To mi stačí,“ naznačuje.
Její ateliér najdete v Praze 3 v prostoru galerie Azeret, kterou vede kurátorka Tereza Herz Pokorná. „Je to galerie, ale i takové přátelské místo, kde se setkávají lidé, kteří něco opravdu dělají. Často to jsou starší, zkušení umělci. Vernisáže jsou otevřené, jinak je prostor intimní,“ popisuje místo KAiRA.
Tvořit můžu i na obrubníku
Předtím, než přišla do Azeret, nikdy jako výtvarnice nepracovala v prostorách, jež by nazývala ateliérem. „Tvořit jsem dokázala i v autě, na obrubníku, ve dvoře žižkovského domu, v pronajatém obýváku. Není podstatný prostor, ale potřeba vynést něco ze sebe ven,“ vysvětluje. A je podstatná denní doba, kdy se pustí do práce? Spíše než ranní ptáče je noční sova. „Mám ráda šero. A stíny. Ne příliš světla.“
Mezi lidmi, kteří si pro její dílo, ať už vyvedené na kůži, nebo na plátně, přicházejí, jsou akademici, výtvarníci, herci i podnikatelé. „A celá řada neobyčejných lidí z celé české republiky i těch, kteří váží cestu až ze zahraničí. Lidé, kteří cítí. Jméno a etiketa nejsou důležité. Důležité je, co si člověk nese v sobě,“ vypráví.
Všech respondentů seriálu Art Space se autor ptá, kam se chodí najíst, když je hlad vyruší z tvorby. Nebo si snad jídlo přinesou s sebou? Kateřina tu druhou možnost rázně odmítá. „V ateliéru zásadně nejím. Když tvořím, jsem živa tvorbou. V tom je dost možná ukryta odpověď, proč jsem spíše štíhlá: jsem pracovitá,“ glosuje se smíchem. Přiznává ale, že s chutí jí jinde. Jmenuje vietnamskou kuchyni, anebo se nasytí po svém, jak říká. „Ale to už je moje tajemství – chutě mám všelijaké.“
Na oslavu dobře odvedené práce volí sklenku espresa s tonikem. „Nebo studenou šťávu z granátového jablka – to nabízím i ostatním,“ říká, nevyhýbá se ani dobrému čaji a kvalitní kávě.
Kateřina Hrachovcová točí dva podcasty
Pokud KAiRA právě netvoří, můžete ji potkat v přírodě, u vody – protože koukání do vody jmenuje jako svou oblíbenou prokrastinaci –, při sportu, ale také v centru Prahy, i když ne v davu. „Ráda pozoruju. Vnímám svět. Miluji vůni kávy a ticho mezi lidmi.“
Mezi tvůrčími plány na nejbližší dva roky jmenuje sérii obrazů inspirovaných tělem a pamětí, ráda by uspořádala výstavu a nadále chce hlouběji propojovat tetování s výtvarným světem. Točí i dva podcasty: Kaira & Kačer a ONA ONA „Rozhovory o stylu, lifestylu i o cestách k sobě samému,“ prozrazuje jich témata.