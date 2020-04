Sony World Photography Awards vyhráli gepardi či hroutící se elektrárna | E15.cz

Sony World Photography Awars je povážována za Oskary ve fotografii. Aby klání bylo více přístupné co nejvíce fotografům, je soutěž rozdělena podle pokročilosti. Jako poslední byli vyhlášeni vítězi otevřené soutěže, kde se soupeří v deseti kategoriích. Bodoval i autor z Česka.

Do užšího výběru, takzvaného shortlistu, se v kategorii Creative dostal i český zástupce Marek Juras, který do soutěže poslal černobíle zátiší poskládané z geometrických tvarů. Všechny vítěze a vybrané do užšího výběru si můžete prohlédnout v galerii.