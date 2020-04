Z buše ven. Divoká zvěř zvědavě proudí opuštěnými ulicemi měst | E15.cz

Dříve rušné ulice a cesty s povinnou karanténou utichly. Městský život se přenesl do soukromí bytů a domů, a tak i přirozená plachost divoké zvěře, která ji držela v bezpěčí lesů, ustoupila její zvědvosti. Internet proto zaplavují videa a fotografie ze všech koutů světa, které zobrazují "načapané" kozy, jeleny, ovce či prasata v městské džungli. Karanténa prospívá i zvířatům v zajetí. ZOO hlásí reprodukční aktivity i u druhů, které o ně dříve nejevily zájem. Národní parky a safari sdílí fotky líně se povalujících šelem, které se dříve ukrývaly před hledáčky fotoaparátů turistů v buši.

Jako povedený aprílový žertík mohla uživatelům internetu připadat zpráva o divokých kozách, které se vydaly prozkoumat tiché bulváry přímořského městečka Llandudno v severním Walesu. Početné stádo, které se běžně zdržuje na kopcích nad městem, spásalo trávu před místním kostelem. Cestou si smlslo i na několika pěstěných záhonech místních obyvatel, kteří kozy bezmocně pozorovali z útrob svých domácností. Rohatá stvoření si brousila kopýtka o asfalt na prázdné cestě v jedné z obytných čtvrtí a za nepřerušovaného přežvykování s tázavým výrazem nakukovala do oken okolních domků.

Ostatně podívejte se sami. Nezvyklou podívanou sdílel na twitteru jeden z rezidentů.

Fotky a videa skupinky jelenů, ovcí či dokonce divokých prasat v ulicích měst sdílí na sítích lidé napříč kontinenty. Zdá se, že zvířata se v průběhu koronavirové pandemie dobře přizpůsobují životu bez lidí.

Ticha a klidu užívají také lvi v jihoafrickém Krugerově národním parku (KNP). Šelmy se na fotografiích, které pořídil při obhlídce místní ranger, líně povalují na rozpálené cestě. „Tahle smečka se obyčejně zdržuje v turistům nepřístupné oblasti parku, dnes odpoledne leželi na cestě kousek od tábořiště Orpen Rest,“ stojí v twitterovém příspěvku rezervace.

Za běžného provozu by se tato oblast hemžila turisty, od 25. března je ale Krugerův národní park kvůli koronaviru zavřený. „Zvířata pobývají na místech, kterým by se normálně za přítomnosti turistů vyhýbala,“ řekl serveru CNN Travel mluvčí parku Isaac Phaahla a dodal: „Lidé by si měli uvědomit, že KNP je stále z většiny divočina, a kde nejsou lidé, tam jsou divoká zvířata aktivnější.“

Klidu si užívají i zvířata, která žijí v zajetí. Opatření proti šíření koronaviru uzavřela zoologické zahrady a jejich obyvatelé, kteří jsou ušetřeni zvídavým pohledům návštěvníků, nově nabytého soukromí nálěžitě využívají. S příchodem jara se tak oddávají aktivitám, které v posledních letech odstavili na vedlejší kolej. Po deseti letech se například úspěšně pářily pandy v hongkongské zoo.

Po návsích českého venkova se zatím vlci ani jiná divoká zvěř nepohybuje. Ve městech je možné sem tam zahlédnout nějakou tu toulavou kočku, ale ještě není všem dnům konec, karanténa stále trvá. Zpříjemnit si ji můžete alespoň vzdáleným pohledem do pražské zoo. Ta na svém twitterovém účtu pravidelně zveřejňuje video svých nových přírůstků.