Fotografie od Youbox se stali již součástí skoro každého eventu | E15.cz

Tři roky na českém trhu, přes 1.000 eventů a téměř jeden milion vyfotografovaných lidí, to je stručná vizitka společnosti Just One Life s.r.o., známé pod obchodním jménem Youbox, která trh zásobuje fotografickou technologií a softwarem vlastní produkce.

Společnost mimo klasického fotoboxu, který je dnes neodmyslitelnou součástí a středobodem zábavy každé větší společenské, nebo sportovní události, přichází s inovacemi, které posouvají možnosti v oblasti zábavního a marketingového průmyslu. Právě spojení zábavy a marketingu velice dobře funguje a zejména velké společnosti, které rády odměňují své klienty a zákazníky menšími dárky, na oplátku získávají personalizovanou reklamu, především na sociálních sítích. Spolupráce je tak oboustranně výhodná.

Autor: YOUBOX

Youbox GO a Youbox Backpack

Tento rok značka Youbox nasadila na trh dvě nová zařízení. Konkrétně jde o produkty Youbox Go a Youbox Backpack, pro něž na trhu neexistuje ekvivalent, tudíž jsou bezkonkurenční. Společnost vsadila na mobilitu, tedy un-plugged technologie, sběr “leadů” a analýzu dat. V praxi to znamená, že při tvorbě klíčovaných anebo i fyzických scén, dokáže klienty fotografovat kdekoliv, a to bez připojení k el. síti. Postprodukce a distribuce fotografií pak probíhá za několik málo vteřin, a to jak fyzickou, tak elektronickou cestou.

Obrovskou přidanou hodnotou je pak analytický software, který pro klienta připraví souhrny a přehledy o cílové skupině zákazníka. Na tato zařízení společnost vypracovala užitné vzory, a tudíž disponuje i duševním vlastnictvím.

Autor: YOUBOX

Novinky zimy 2019

Další novinkou a hitem zimní sezony 2019 je pak mozaika z fotek, kterou Youbox v ČR nabízí jako jediný s grafikou na klíčovaném fotopozadí. Je to oblíbená kratochvíle na firemní akce, kdy každý vyfotografovaný člověk dostane svou fotografii, kterou následně umisťuje na před připravený podklad. Fotografie stroj připravuje náhodně a tak v prvních chvílích není zcela jasné, co za obraz vzniká na pozadí. Finální dílo může být o velikosti až několika metrů a velice často končí v lobby, nebo zasedacích místností klienta.

Společnost v roce 2020 plánuje na trh vstoupit s novým revolučním zařízením, kombinujícím fotografování, sběr dat, umělou inteligenci a mobilní aplikace. Pro urychlení vývoje v této oblasti společnost aktuálně hledá a vyjednává s potencionálními investory i ze zahraničí.