Hipsteři zpomalují provoz na letištích, ukazuje britská studie | E15.cz

Hipsterská móda plnovousů ztěžuje identifikaci cestujících při pasové kontrole a tím zpomaluje odbavení pasažérů na letištích. Ukázala to nová studie britských expertů na ověřování totožnosti. Technologie rozpoznávání obličeje ePassport, kterou využívají například systémy automatického odbavení na britských letištích, si totiž se zarostlou tváří neumí poradit. Selhávat může i v případě tetování nebo piercingu. Cestující, u nichž automat selže, pak musí prověřit letištní personál.

Vousy mohou rozhodnout o tom, jestli stihnete svůj let, nebo ne, ukazuje nová studie britských specialistů na rozpoznávání obličeje. Ta sledovala příčiny, proč cestující neprojdou přes elektronický systém ePassport.

Před použitím ePassport terminálu jsou cestující požádáni, aby odložili klobouky, brýle a další předměty, aby bylo možné oskenovat jejich obličej. Nicméně některé prvky, které brání přístroji ve správné funkci, odložit nelze. Systém často chybuje při porovnání tváře s vousy, či tetování. Když ePassport nedokáže cestujícího ztotožnit s fotografií v jeho pasu, musí jej nahradit človek.

„Rozpoznávání obličeje je bezpochyby jednou z nejdůležitějších technologií v oblasti bezpečnosti letišť za poslední roky,“ uvedl autor studie Nimesh Shah pro britský deník Daily Mail. „Ale je potřeba mít na paměti, že systém může přesto chybovat, obzvláště v případě, pasová fotka cestujícího je velmi stará,“ říká Shah.

Systém ePassport má 99procentní úspěšnost. Při 54,7 milionů cestujících, kteří použili automatickou pasovou kontrolu pro vstup do Velké Británie, to však znamená, že půl milionu cestujících přes ePassport neprojde. Dalšími důvody selhání systému jsou například větší ztráta hmotnosti cestujícího, vzhled ale může výrazně ovlivnit i momentální nálada či to, že máte kocovinu.

Od května letošního roku používají ePassporty lidé cestující do Velké Británie ze šesti zemí - Austrálie, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Singapuru, Jižní Koreje a Spojených států amerických.