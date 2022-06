I kurzové sázení se přesunulo do online prostoru | E15.cz

Ačkoliv bylo přesouvání kurzového sázení z kamenných poboček na internet trendem již delší dobu, pandemie celý tento proces výrazněji uspíšila. Stejně jako v celé řadě dalších odvětví, tak i v sázkařském byznysu se postarala o to, že lidé ke své zálibě, v tomto případě sázení, více využívají internetovou síť. Důkazem budiž, že hráči během pandemie prosázeli na internetu stovky milionů Kč. Zkrátka vše se v posledních letech přesouvá na internet a kurzové sázení v tomto rozhodně není žádnou výjimkou.

Pojďme se ale na chvíli pozastavit nad tím, jaké dopady bude mít přeliv sázkařů z kamenných poboček na internet z hlediska jak samotných tipérů, tak i sázkových kanceláří. Prvně si ale ještě představme riziko, jež může na internetu číhat. K hledání sázkovek na internetu je potřeba přistupovat vždy zodpovědně a opatrně, zkrátka je nutno si najít spolehlivou sázkovou kancelář. Jinak by se totiž mohlo stát, že byste naletěli podvodníkům. Nenechte se tedy zlákat jenom pěknými kurzy, ale raději vsaďte na ověřené sázkovky.

Proč online kurzové sázení poráží to klasické pobočkové?

Existuje spousta důvodů, proč kurzové sázení po internetu je mezi tipéry stále čím dál tím populárnější a rozšířenější. A právě tyto benefity vám nyní představíme. Za jednu z nejopěvovanějších výhod je považována možnost si díky internetu vsadit kdykoliv a odkudkoliv, zkrátka už nikdy nebudete muset být vázáni na otevírací dobu kamenné pobočky a její lokaci. Garantována je tedy maximální flexibilita. Stejně tak se vyhnete frontám a čekání na pobočce.

Další výhody online sázení souvisejí s financemi. Po internetu je totiž možno sázet bez manipulačního poplatku, který mnohdy v kamenných pobočkách tvořil klidně i vyšší desítky korun. Stejně tak na tipéry v internetových sázkovkách čekají mnohdy šťavnaté bonusy za registraci.

Dále nesmíme opomenout ani na možnost mít sázkovou kancelář přímo v mobilu či na live sázky, které umožňují tipovat i během právě probíhajícího zápasu a pružně tak reagovat na jeho vývoj.

Sázkařské komunity, diskuse a sdílení nejen tiketů

Obrovskou zásluhu na přelivu tipérů do online sázkových kanceláří má i komunita, která se kolem nich tvoří. Na mysli máme především možnost chatovat s ostatními sázkaři nebo možnost se inspirovat tikety ostatních, tedy něco, co v offline světě nebylo možné, alespoň ne v takto velkém rozsahu. Zkrátka dnešní sázkaři se neobejdou bez sdílení svých zážitků ze sázení. To obecně kopíruje trend, který s sebou přinesly sociální sítě.

Pro stále čím dál tím více lidí je totiž důležité sdílet svou radost, v tomto případě ze sázení, nejenom se svými nejbližšími, ale i s celým světem. Lze tedy konstatovat, že sázení se pomalu ale jistě stává způsobem trávení volného času, jímž se jeho fanoušci prezentují svému okolí.

Co to přinese sázkařům a sázkovkám?

O peníze jde až v první řadě, nejiné je to i v sázkařském byznysu mezi jehož nejznámější představitele v ČR patří Fortuna, Tipsport, Synot TIP a Sazkabet. Těmto společnostem totiž přesun na internet pomůže snížit provozní náklady, díky čemuž si mohou dovolit více investovat do soutěží a marketingu, což v konečném důsledku zákonitě vede k přílivu nových zákazníků a navýšení zisků. Stejně tak mají lepší přehled o tom, jak lidé sázejí a dokáží jim tak lépe přizpůsobit svou nabídku.

Pro sázkaře přináší kurzové sázení v online prostoru krom již výše zmíněných benefitů možnost lépe porovnávat nabídky jednotlivých sázkovek a vybrat si tu s nejlepšími kurzy, což naopak vytváří na sázkové kanceláře značný tlak a snižuje to jejich marže. Přínosy pro sázkaře jsou i užitečná data a analýzy, které mohou na internetu najít a jež jim mohou pomoci zpřesnit jejich odhady.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!