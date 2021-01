Jak si nejvýhodněji vybrat životní pojištění? | E15.cz

Výběr životního pojištění nemusí být obtížný. Vše, co potřebujete, je několik základních informací k nalezení správné pojistky, která vám poskytne ty největší výhody pro budoucnost a také kalkulačka životního pojištění.

Kolik musíte platit za životní pojištění?

Kvalita životního pojištění je velmi subjektivním kritériem. Dobrá ochrana se může lišit jak u mladšího, tak u staršího člověka, stejně jako u toho, kdo vydělává méně než v případě dobré práce. Máte příležitost najít dobré a levné životní pojištění i nízké, ale nákladné pojištění. Cena životního pojištění se zvyšuje spolu s dalšími pojištěnými riziky, zvyšováním výše odškodnění za nehodu nebo nemoc, spojením ochrany s úsporami nebo investováním, ale také s věkem.

Co ovlivňuje cenu životního pojištění:

Cena životního pojištění závisí na několika důležitých faktorech. Jsou to hlavně: pojistná částka, počet rozšíření zahrnutých do základní smlouvy, věk, zdraví, vykonávaná práce, a také pokud nevyužijete žádné srovnání pojištění.

Můžete si vybrat základní ochranu a zaplatit minimální pojistné, stejně jako zvolit jedno rozšíření (např. v případě diagnózy rakoviny), stejně jako vybrat několik dalších připojištění, které maximalizují vaše pokrytí. Může se však stát, že zvolíte připojištění, které vůbec nepotřebujete. Rozhodněte se tedy pouze o těch variantách, které vás mohou skutečně chránit.

Zdravotní stav má také velký význam, pokud jde o náklady na pojištění. Pokud se staráte o zdravou stravu, fyzickou aktivitu, je to ve váš prospěch. To však nic nemění na skutečnosti, že mladí lidé jsou také postiženi různými vážnými zdravotními problémy, jako je roztroušená skleróza, cukrovka nebo rakovina. Nemoci, které jste doposud měli nebo které trpíte chronickými nemocemi, ovlivní cenu vašeho životního pojištění. Nezakrývejte však svůj zdravotní stav, protože to může být v budoucnu použito proti vám.

Jak snížit pojistné za životní pojistku?

Pokud ke sjednání životního pojištění přistupujete velmi vědomě, máte šanci ovlivnit cenu měsíčního pojistného. Nejprve si však ujasněte své cíle a očekávání týkající se životního pojištění. Stanovte také maximální částku, kterou pravidelně utratíte za pojistné. Když si předem nastavíte strategii pro svou ochranu - bude obtížnější se nechat zlákat řešeními, která jste dříve nezohledňovali a tedy nebudete přeplácet. V závislosti na vašich finančních možnostech se můžete rozhodnout pro další připojištění. Před nákupem si však vždy nabídky porovnejte. Pomůže v tom srovnávač pojištění Yespojištění nebo aktuální hodnocení životního pojištění. Srovnání životního pojištění je zcela zdarma a rychlé, téměř okamžitě vidíte nejvýhodnější a naopak nejméně výhodné nabídky různých pojišťoven na jednom místě. Nemusíte tak obíhat jednotlivé pobočky.