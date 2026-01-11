Kde uspořádat nezapomenutelný event? Opravené industriální památky nabízejí neokoukané prostory
Komu se nechce znovu usedat do okoukaných hotelových sálů, může pozvat hosty do míst, která ještě voní čerstvou rekonstrukcí a přitom si uchovala syrový půvab původního provozu. Vybrali jsme osm adres, kde se z rozpadajících se mlýnů, kotelen či elektráren stala živá střediska kultury a společenského dění.
Uhelný mlýn
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou |
Cihlový uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou patřil k energetickému zázemí tamní šroubárny. Pochází z třicátých let minulého století, funkci ztratil v padesátých letech. Architekt Patrik Hoffmann stavbu koupil v roce 2010 a proměnil ji v areál, který získal Grand Prix architektů 2013 a nominaci na Mies van der Rohe Award 2018. V suterénu se nachází klubový labyrint s cihlovými klenbami, foyerem a dvěma salonky. V patrech dnes sídlí showroom GUBI a galerie arto.to. Podzemní šachta spojuje objekt mlýna s vedlejší kotelnou. Z té se od podzimu 2017 stal atraktivní eventový prostor.
Maják Zdiby
Nábřežní 17, Zdiby-Brnky
Maják Zdiby vyrostl z bývalé pomocné čističky vod na břehu Vltavy, která fungovala tři roky na konci šedesátých let. Po dvouleté přestavbě jej provozovatel Robert Mehrle otevřel v říjnu 2024. Klenutý suterén, hlavní sál o 350 m² a terasa nad vodou nabízejí variabilní uspořádání pro akce od deseti do šesti set návštěvníků. Součástí areálu je molo pro lodě i filmové depo s kompletní technikou.
Troya
U Trojského zámku 4/1, Praha 7-Troja
Výroba piva v Trojském pivovaru skončila kolem roku 1900. Mezi válkami v něm sídlila Rolnická družstevní mlékárna, po demolici části areálu sloužily dochované budovy od roku 1973 jako sklad Bílé labutě. V roce 2024 byl prostor otevřen veřejnosti. Dnes kulturní památka ožívá, coby Kolovna ZOOna, na ploše 2000 m² industriálních prostor z poloviny zastřešených, které pojmou akci pro čtyři sta hostů, krytý trakt až 250 sedících. Večer se osmnáctimetrová cihlová fasáda mění na projekční plátno, za dne slouží dvůr rodinám i firemním teambuildingům.
Čistírna 1906
Papírenská 199/6, Praha 6-Bubeneč
Secesní Stará čistírna odpadních vod v Bubenči (1906) získala v srpnu 2024 nové křídlo – kavárnu, zahradní scénu a sál Čistírna 1906 –, které spravuje kolektiv Petrohradská. Podzemní cihlové klenby hostí koncerty i eventy, do národní technické památky lze také přijít na komentovanou prohlídku. Kapacita hlavního sálu je tři sta osob, venkovní stodola pojme dalších 150 návštěvníků. Pražská městská firma TCP tady od léta testuje model zařízení, jež spojuje muzeum s komunitním centrem.
Garbe Holešovice
Partyzánská 1/7, Praha 7-Holešovice
První městská elektrárna v Praze vyrostla mezi dnešními ulicemi Za Elektrárnou a Partyzánská v letech 1898–1900, aby napájela tramvaje, lampy i domácnosti. V roce 1900 k ní přibyla vozovna. V sedmdesátých letech část hal ustoupila bagrům, ale tři komíny a strojovna přežily. Dnes elektrárna nese jméno Garbe a zastává roli největší kryté plochy pro akce v centru: hala má 2757 m² a kapacitu 1800 lidí, k tomu venkovní prostor s kapacitou až pro osm tisíc lidí. V blízkosti je holešovické výstaviště a stanice metra. Díky poloze mezi řekou a kolejemi tu neplatí hlukový limit.
Velký mlýn
U Českých loděnic 40, Praha 8-Libeň
Barokní Löwitův mlýn v Libni stojí na břehu Rokytky od roku 1747. Jeho citlivou obnovu za 180 milionů korun vedly ateliéry AFI a Ambit. Od léta 2023 objekt slouží jako nezávislé kulturní a kreativní centrum projektu Zastavení ve Mlýně. V prostoru, který je veřejnosti otevřen každý den, se nachází kavárna, pobočka městské knihovny s čítárnou i coworkingový prostor. Suterénní sál Mlýnice (195 m²) pojme dvě stě diváků na koncert, divadlo či film, dvůr slouží venkovním programům, podkroví zase výstavám. Všechny prostory lze pronajmout pro soukromé akce.
Planeta Za a Ankali
Na Louži 7, Praha 10-Vršovice
Víceúčelový prostor Planeta Za v bývalém vršovickém skladu tisku od roku 2020 rozšiřuje možnosti vedlejšího hudebního klubu Ankali, který se zaměřuje primárně na elektronickou hudbu. Tři sály klubu – Pluto, Planeta a Zahrada – poskytují dohromady kapacitu více než tři sta osob, každý s vlastním barem a profesionálním zvukem. Provozovatelé tu nabízejí prostor pro akce mnoha druhů od diskuzí a projekcí po poslechové večery, trhy nebo i svatby.
Pragovka
Kolbenova 923/34 A, Praha 9-Vysočany
Rozsáhlý areál někdejší továrny Praga – od roku 1907 kolébky legendárních automobilů a později součásti koncernu ČKD – dnes nabízí škálu industriálních prostor a scén od hal přes dvory až po komorní ateliéry. Srdcem areálu, otevřeným veřejnosti, je budova E: hala Factory Event (725 m² s výškou stropu 7,5 m), již je možné rychle přeměnit z prostoru pro výstavy na konferenční sál či filmový set. Venkovní plochy a velkorysé parkoviště zvládnou kamiony i food-truck zónu. Přímo u vrat staví tramvaj Kolbenova, logistiku usnadňuje i rychlý nájezd z Pražského okruhu.