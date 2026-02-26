Rolls-Royce rozjel stroj na zisky. Hlad po motorech, AI a reaktorech tlačí jeho výsledky
- Rolls-Royce letos pomýšlí na provozní zisk až 4,2 miliardy liber.
- Firma oznámila zpětný odkup akcií za 2,5 miliardy liber.
- Akcie reagovaly silným růstem až o sedm procent.
Výrobce letadlových motorů a energetických systémů Rolls-Royce letos očekává zisk přes čtyři miliardy liber (asi 111 miliard korun) a vyhlíží další rok silného růstu .
Aerospace skupina cílí v roce 2026 na upravený provozní zisk až 4,2 miliardy liber, což je zhruba o půl miliardy liber nad všeobecným konsezem analytiků, připomíná web CNBC. Firma by měla vygenerovat volnou hotovost až 3,8 miliardy liber, rovněž nad odhady.
Rolls-Royce navíc už letos dokončí zpětný odkup akcií za 2,5 miliardy liber v rámci víceletého programu odkupu v objemu sedmi až devíti miliard liber, který byl plánovaný na období let 2026–2028.
Akciová jízda a dvouletý náskok
Akcie v průběhu čtvrtečního obchodování na tyto dobré byznysové zprávy reagovaly posílením až o sedm procent. Naposledy se obchodovaly se ziskem 4,5 procenta a mířily k rekordní úrovni poté, co letos opakovaně dosáhly nových maxim.
Na základě pozitivního výhledu nyní společnost očekává, že dosáhne ziskovosti v rámci dřívějšího střednědobého cílového pásma o dva roky dříve, než bylo plánováno, uvedl generální ředitel Tufan Erginbilgic. „Naše transformace pokračuje tempem a s vysokou intenzitou,“ uvedl.
Rolls-Royce zvýšil cíle pro rok 2028 na 4,9–5,2 miliardy liber upraveného provozního zisku, provozní marži 18–20 procent a volné peněžní toky 5,0–5,3 miliardy liber. Za horizontem střednědobých cílů má firmě pomoci umělá inteligence, energetická transformace a vyšší výdaje na obranu.
Akcie Rolls-Royce v posledních letech prudce rostou díky expanzi ve všech třech segmentech – civilní letectví, obrana a energetické systémy. Za posledních 12 měsíců se cena více než zdvojnásobila v důsledku transformačního plánu, který zahrnuje snižování nákladů a soustředění na klíčové byznysy.
Transformace jak má být
V roce 2025 vyskočil upravený provozní zisk o více než 40 procent na rekordních 3,46 miliardy liber, čímž překonal odhad 3,32 miliardy liber. Upravené tržby vzrostly o 12 procent na 20,1 miliardy liber. Šlo o čtvrtý rok v řadě, kdy firma překonala očekávání.
Analytička Jefferies Chloe Lemarie označila výsledky typu „beat-and-raise“ za „vysoce kvalitní“, přičemž zisk táhl zejména segment energetických systémů. Ten v roce 2025 vytvořil tržby 4,89 miliardy liber, což představuje organický růst 19 procent meziročně. Civilní letectví – největší zdroj tržeb a zisku – vzrostlo o 15 procent, obranný segment o osm procent.
Rolls-Royce patří mezi čtyři globální lídry ve výrobě leteckých motorů spolu s RTX (dceřiná Pratt & Whitney), CFM International a GE Aerospace.
Erginbilgic ve čtvrtek také upozornil na možnost návratu k dodávkám motorů pro úzkotrupá letadla. Rolls-Royce dnes vyrábí motory pro širokotrupé stroje, například Boeing 787 Dreamliner a Airbus A330neo. Téma přichází v době nedostatku motorů, kvůli němuž výrobci letadel bojují s plněním dodávek. „Máme neuspokojivou situaci, kdy máme méně motorů, než potřebujeme,“ řekl minulý týden pro CNBC šéf Airbusu Guillaume Faury.