Když za rok udělám tři opravdu dobré fotky, budu spokojený, říká Dan Vojtěch, fotograf, který zachytil vznik Drive tu Survive
Jak vypadá zázemí fotografa, který tráví polovinu života na letištích, závodních okruzích a horách – a druhou polovinu v klidném světle pražského studia? Další díl Art Space nás přivádí do Holešovic, do rohového domu na Tusarově ulici, kde si zřídil studio nazvané Tomorrow 55 jeden z nejinovativnějších sportovních fotografů současnosti – Dan Vojtěch. Vítejte ve vzdušném prostoru zalitém denním světlem a vybaveném pokročilou technikou, kde se extrémní pohyb zastavuje v precizních snímcích.
Když se tě někdo během interview zeptá, kdo je Dan Vojtěch, co odpovíš?
Jsem profesionální fotograf, který fotí celý život. Fotím věci, které se hýbou rychle – extrémní sporty, auta, letadla. Fotím i lidi. Dělám to už dlouho, baví mě to a pořád je to fajn.
Se kterými druhy umění pracuješ ve své tvorbě nejčastěji?
Nejčastěji pracuji klasicky se statickou fotkou, ale baví mě i experimentovat s jinými formáty – třeba s 360° kamerami nebo rozhýbávat statické fotky v postprodukci přes After Effects a dělat z nich animace. Mám rád i konceptuální tvorbu, takže se snažím sportovní fotky ukazovat trochu jinak, než je člověk zvyklý vídat třeba v novinách.
Kde se nachází tvůj ateliér?
V Praze, v Holešovicích, na ulici Tusarova 55. Je to rohový dům s úžasným denním světlem.
Kolik má tvoje studio metrů čtverečních a jaké má dispozice?
Studio má přibližně 240 metrů čtverečních. Je rozdělené na dvě části: samostatné studio s kuchyňkou, skladem, výtahem a prostorem na přípravu. A pak můj osobní prostor s počítačem, místností na schůzky a zónou na odpočinek. V podstatě celé patro domu.
Jak často tu jsi?
Pokud nemám focení v terénu nebo v zahraničí a nemám schůzky, snažím se být ve studiu každý den od devíti do půl šesté. Udržuju si takovou klasickou pracovní dobu. Pracuju hlavně tady a doma mám naopak klid. Takový „zaměstnanecký“ režim.
Jak dlouho tento prostor využíváš a co tě na něm baví?
Jsem tu asi šest let. Nejvíc mě baví samotný prostor – je velký a vzdušný. Denní světlo jde z obou stran, takže i když je venku zataženo, uvnitř je krásně. Kuchyň máme přetvořenou na takový „poloskleník“. Když svítí slunce, má studio úplně jinou energii – stačí se jen zastavit a koukat.
Měl jsi před tím jiné ateliéry?
Tohle je moje druhé studio. Předchozí bylo na Žižkově, menší – kolem 90 metrů čtverečních. Upřímně, dřív jsem ani studio mít nechtěl, ale když se nám narodilo první dítě, zjistil jsem, že je dobré mít klidný pracovní prostor. Navíc techniky je hodně – světla, blesky, vybavení – a to doma skladovat nejde.
Jaké zajímavé lidi jsi tu měl?
Bylo jich tolik, že radši nikoho konkrétního nebudu zmiňovat. Od sportovců a olympioniků přes herce až po zpěváky. Takový průřez českou populární scénou.
Kam se jdeš v okolí najíst? A jaká kuchyně je tvoje číslo jedna?
Když to jde, vozím si jídlo z domova. Když ne, objednávám FATFUCK Burger – mají nejlepší hranolky s cheddarovou omáčkou. Nebo něco lehčího z Bento Café. Nejradši mám italskou a českou kuchyni, ale baví mě zkoušet nové věci.
Kde můžeme Dana Vojtěcha potkat nejčastěji, když zrovna netvoří?
Nejčastěji s rodinou. Mám tři děti, úžasnou ženu a pejska. Volný čas patří jim – ideálně někde na výletě nebo při něčem dobrodružném.
Máš ve studiu nějaké originální vybavení?
Nic extrémně neobvyklého. Snažím se, aby bylo hlavně praktické. Studio je podsvícené RGB světly, dá úplně zatáhnout a nasvítit libovolnou barvou. Je to čistý, funkční prostor, kde se dá udělat téměř cokoliv.
Oblíbená prokrastinace?
Sednout si a chvíli jen koukat do blba. Často mě během toho napadne něco dobrého. A občas Nintendo Switch – jen tam hrozně rychle utíká čas.
Mac × PC × iOS × Android?
Na práci Mac a iPhone – vyhovuje mi jeden ekosystém. Windows mám taky, hlavně kvůli gamingu. Ale na práci vždycky radši Mac.
Kvalita × kvantita?
Kvalita. Baví mě proces tvorby – moment, kdy jsem jen já, foťák a to, co fotím. Kvantita znamená víc sezení u počítače. Radši jedna náročná, kvalitní věc než deset jednodušších.
Jmenuj tři své nejzajímavější projekty.
Netflix – série Drive to Survive. Vidět jejich tým pracovat a dostat se do zákulisí Formule 1 byla výjimečná zkušenost.
Red Bull – vždy zajímavá místa a výjimeční sportovci.
A Havaj během Ironmana – focení na film, velký formát i Polaroid. Vyvolávat snímky chemickou cestou přímo na místě byl zážitek, na který nezapomenu.
Internet × teleport?
Internet je takový jednoduchý teleport. Skutečný teleport by možná vzal kouzlo cestování.
Ráno nebo noc?
Spíš denní režim. Občas noční produktové focení – hudba, klid, žádné e-maily – to je vlastně relax.
Co si dáš po úspěšném dni?
Nejčastěji čaj – zelený nebo polozelený. V létě pivo z menšího pivovaru. Občas červené víno.
Jak relaxuješ?
Cestováním. S rodinou nebo občas jen s manželkou. Změna prostředí je nejlepší restart.
Jaké jsou tvoje plány na dva následující?
Dělat to, co dělám – a dělat to líp. A užívat si život. Když každý rok vzniknou dvě tři opravdu dobré fotky, budu spokojený.