Beastie Boys zase dělají rozruch. Hit Sabotage využívá Biden v kampani | E15.cz

Kdysi změnila svět hudby a nyní, osm let od rozpadu, čeří kultovní kapela Beastie Boys opět vody. Připomeňte si příběh kapely, která má na kontě řadu hitů. To samo o sobě by ale bylo málo k tomu je adorovat. Beasties naučili bílé poslouchat hip hop.

Je to svého druhu majstrštyk, který se v historii podařil jen velmi málo kapelám typu The Beatles, Pink Floyd nebo Led Zeppelin. Tedy aby se o kapele začalo znovu výrazně mluvit i řadu let poté, co ukončila činnost, v tomto případě naneštěstí již definitivně bez vidiny návratu kvůli úmrtí hlavního člena.

Američtí rappeři Beastie Boys se nyní na přední pozice zpravodajských serverů dostali díky tomu, že vůbec poprvé prodali práva na užití své hudby v reklamní kampani (dříve se kvůli zneužití své hudby komerčním subjektem dokonce soudili).

Že na tom není nic zásadně zajímavého? Inu, je. Zbývající dvojice zakládajících členů totiž prodala práva ke kultovní písni Sabotage prezidentské kampani demokratického kandidáta Joea Bidena. A to navzdory výslovnému zákazu podobné aktivity, který do své závěti dal zesnulý zpěvák a hnací motor Beasties Adam Yauch, alias MCA.

Může využití písně změnit veřejné mínění a pomoct Bidenovi ke zvolení? V aktuální společenské situaci nejspíš ne. Přesto, pokud by to nějaká píseň mohla dokázat, Sabotage od Beastie Boys by byla velmi dobrým kandidátem. Pojďte se podívat, jak významnou kapelou Beastie Boys bývali v době, kdy za existující i později spadnuvší železnou oponou v naší realitě zněly maximálně Zvonky štěstí nebo Karel nese čaj, případně něco od Rapmasters.

Z hlubin punkového undergroundu

Beastie Boys jsou bytostně newyorskou kapelou. Ačkoli část kariéry trávili i na západním pobřeží, New York navždy zůstal jejich láskou. Právě zde se na konci sedmdesátých let poflakoval Michael Diamond (později známý jako Mike D) a postupně vystřídal hned několik skupin. Ponejvíce hrajících punk, nebo prostě jen takový kytarový nepořádek s pořváváním nejrůznějších hesel.

Poslední z těch kapel byli hardcoroví The Young Aborigines, které v roce 1981 doplnil Adam Yauch. Ve stejné době kapela mění jméno na Beastie Boys. S přejmenováním přišel tehdejší kytarista kapely John Berry.

Skupina byla pevnou součástí tehdejší tvrdé scény a vystupovala po boku Dead Kennedys či The Misfits v klubech, jako byl kultovní CBGB. Na jednom společném dýchánku v listopadu 1982 se „Beasties“ setkali s kapelou The Young and the Useless a zejména jejím hlavním zpěvákem Adamem Horovitzem. A bylo zaděláno na legendu.

Horovitz vystřídal Berryho a kapela nyní měla čtyři členy: Diamonda, Yauche, Horovitze a talentovanou bubenici Kate Schellenbachovou. Tato sestava napsala vůbec první singl, který Beastie Boys vyšel v březnu 1983 a jenž do dějin vešel pod titulem Cooky Puss.

Skladba vznikla na základě humorných telefonátů, které si kapela zaznamenávala. Doplnila je dobovou směsicí postpunkové rytmiky, kterou doplňovaly nejrůznější elektronické zvuky, ale také hiphopové scratche, a co bylo nejdůležitější, náznaky rapování. Skladba se stala poslední spoluprací s Kate Schellenbachovou, která se nadále věnovala punku a prosadila se také v televizi.

Nyní již pevně zformovaná trojice Beastie Boys se ale z hlubin tvrdé muziky vydala směrem k hiphopu. A změní tím svět i samotný hiphop. Takže jak to bylo dál?

Po boku celebrit

V těchto dřevních letech hiphopu byly největšími hvězdami žánru Run-DMC a další afroameričtí umělci. Beastie Boys do profilu raperů svou vizáží nijak nezapadali. Nicméně v ideální chvíli se setkali s producentem Rickem Rubinem, který se jim staral o „dýdžejing“ během živých koncertů.

Kapela šla rychle nahoru a začala vystupovat na velkých koncertech jako předskokan velmi zvučných jmen (v této době předskakovali Public Image Ltd., projektu Johna Lydona ze Sex Pistols, nebo třeba Madonně). Ostatně vyrazili také na turné s tehdejšími bohy Run-DMC či LL Cool J.

Rick Rubin s Russellem Simmonsem zrovna zakládali později mimořádně vlivný label Def Jam a Beasties dostali smlouvu na první desku. Ta se pod názvem Licenced To Ill na pultech objevila 15. listopadu 1986 a vlivný magazín The Rolling Stone desku pochválil s proslulým hodnocením, že „tři idioti natočili mistrovské dílo“. Nutno dodat, že Rolling Stone nebyl jediný a deska postupně získala absolutně kultovní status.

Licenced To Ill nabízí revoluci v hip hopu, a to nejen proto, že album natočili tři bílí (nota bene židovští) umělci. Jedná se o velmi sofistikovanou produkci, která se tehdejším klišé žánru vyhýbá, osvěžuje je různými jinými vlivy (ostatně tím Rick Rubin producentsky proslul) včetně metalu či karibských rytmů.

K tomu Mike D, Yauch a Horovitz mají všichni výrazně výš posazené vokály než bývá u drsných rapperů zvykem, navíc se dopouštěli nejrůznějších vtípků, které tehdy povinnou drsnost rapu stavěly na hlavu. Výsledkem je tak až hypnotický hudební zážitek, který je v roce 2020 stále stejně platný jako v době svého vzniku.

Po vrcholu přichází pád

Ale je možná pravda, že by deska zapadla, nebýt jednoho hitu, který se na ní objevil. Skladba Fight for Your Right nebo v delší verzi (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!) se stala okamžitým hitem. Jde víc o návrat k punkovým či hardcoreovým kořenům kapely než o rapovou skladbu a Beasties se v ní vysmáli tehdy populárním párty hitům.

Skladba je sice zdánlivě připomíná, ale jde o subverzivní taktiku, kterou nejpozději osvětlil videoklip. V něm se outsideři v podání členů kapely (nebo Ricka Rubina) účastní večírku, kde dělají nejrůznější problémy tehdejším úspěšňákům. A vše vrcholí velkou bitvou dortů.

Tehdy vlivná stanice MTV začala videoklip vysílat velmi často a na světě byl megahit (podobně jako o pár let později v případě písně Smells Like Teen Spirit od Nirvany). I díky úspěchu skladby se album jako vůbec první rapová deska vyšplhalo v historii na první příčku hitparády Billboard 200. Tam se kapela podívá ještě několikrát, a to v průběhu dlouhých tří dekád, což je mezi hiphopovými kapelami naprosté unikum.

Skupina v tažení těmito úspěchy vyrazila na světové turné, kde však vedle adorování od publika musela čelit také velkým problémům. Její vystoupení byla několikrát přerušena, a dokonce policií zakázána, protože Beastie Boys prý příliš burcují mladé. Nejslavnější se stalo zatrhnuté vystoupení v Liverpoolu na konci května 1987, během něhož byl Adam Horovitz zatčen.

Kapela byla na absolutním vrcholu a patřila k největším kapelám světa. A překvapivě z toho její členové takřka nic neměli. Def Jam je zkrátka podtrhl, proto přešli ke konkurenčním Capital Records. A pustili se do příprav toho, co do dějin hudby vstoupí jako jeden z největších komerčních propadáků všech dob. A také jako jedno z nejlepších alb vůbec.