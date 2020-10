Poslední prezidentská debata: Trump lhal, Biden uznal chybu | E15.cz

Závěrečná debata prezidentských kandidátů byla do značné míry kopií té první, s rozdílem, že tentokrát bylo rozumět tomu, co Donald Trump a Joe Biden říkají. Opět se probírala ta samá témata od pandemie, přes klimatické změny až po ekonomické otázky. Oba uchazeči o křeslo v Bílém domě předvedli solidní řečnický výkon, především Trump se snažil vyvarovat svých excesů z první diskuze . Jejich šancemi na vítězství však tento večer nejspíš výrazněji nezahýbe.

Kandidáti na prezidenta Spojených států - Joe Biden a Donald Trump se v noci na dnešek naposledy střetli v živé 90minutové televizní diskuzi. Odehrála se v Nashvillu pod vedením moderátorky Kristen Welkerové z NBC News. Trump potřeboval v této debatě zabodovat, neboť podle nejnovějších průzkumů stále za Bidenem zaostává o deset procent voličských hlasů.

Organizátoři debat už dříve oznámili, že nechtějí, aby se opakoval chaos z prvního střetnutí a prezidentskému kandidátovi, jenž právě nehovoří, bude nově vypínán mikrofon. Tohle pravidlo se ukázalo jako účinné. Konečně řečníci dostali možnost v klidu dokončit odpovědi na předložené otázky bez přerušování ze strany soupeře. Celkově tato debata působila výrazně kultivovanějším dojmem než ta předchozí. Pár ostrých osobních výpadů si přesto Trump, ani Biden neodpustili.

Podle komentátorů CNN se Trump tentokrát „nerozpálil, ale lhal jako Pinocchio“. Faktem je, že během večera prohlásil hned několik nepravdivých nebo minimálně zavádějících výroků. Řekl například, že američtí vědci již mají hotovou vakcínu proti COVIDU-19 nebo, že Bidenova rodina obdržela 3,5 milionu dolarů, asi 80 milionů korun, z Ruska. Ani jedno není pravda.

Celkově se nynější prezident snažil stavět do role bojovníka proti establishmentu. „Nejsem typický politik a proto jsem byl zvolen. Biden byl ve vládě 47 let a nic nedokázal,“ řekl mimo jiné Donald Trump. Demokratický kandidát znovu vyčetl současnému prezidentovi nezvládnutí koronakrize. „Každý, kdo je zodpovědný za tolik úmrtí by neměl zůstávat prezidentem Spojených států,“ řekl Biden. Ameriku podle Bidena čeká „temná zima“. Prezident to odmítl s prohlášením, že 99 procent nakažených se stejně uzdraví.

Demokratický uchazeč vytáhl rovněž Trumpovo nedávné obvinění z daňových úniků. Trump oponoval tvrzením, že daně platí a brzy to všem dokáže. Biden poukázal na nedávný článek deníku New York Times, podle nějž prezident navzdory své dlouhodobé kritice amerických firem, které podnikají v Číně, sám vlastní čínský bankovní účet a zaplatil z něj přes 188 tisíc dolarů, tedy více než čtyři miliony korun, tamním daňovým úřadům.

Trump pravdivost článku popřel a strávil dalších několik minut napadáním Bidenova syna Huntera, který měl na základě mínění bulvárního listu New York Post provádět pochybné obchody v Číně a na Ukrajině, ačkoliv nic z toho dosud nebylo prokázáno.

Trump vyzdvihl své úspěchy v zahraniční politice, díky nimž prý Spojené státy udržují mírové vztahy třeba se Severní Koreou. Biden obvinil republikánského prezidenta z paktování se s diktátory. „Váš kamarád Kim Čong-un je gauner. Vy byste se kamarádil i s Hitlerem,“ uvedl kandidát demokratů.

V ekonomickém bloku Biden potvrdil, že plánuje zvýšit minimální mzdu v celé Americe na 15 dolarů za hodinu. Trump jej za to kritizoval a tvrdil, že to poškodí malé podnikatele. Pohrozil rovněž pádem akciových trhů v případě Bidenova vítězství. Biden dále slíbil rozsáhlé reformy v oblasti zdravotnictví. Každý by podle něj měl mít právo na dostupnou zdravotní péči. Program Obamacare chce nahradit svým vlastním, jenž překřtil na Bidencare.

Hodně vyhrocená byla část debaty, týkající se rasových problémů a klimatických změn. Trump se označil za „nejmenšího rasistu v místnosti“ a zmínil že „od Abrahama Lincolna toho nikdo neudělal pro černošskou komunitu více než on“. Připomněl také Bidenův klíčový podíl na schválení kontroverzního kriminálního zákona z roku 1994. Ten rozšířil pravomoci úřadů v boji se zločinem. Podle kritiků nicméně vedl k masovému uvězňování lidí i za drobnější delikty. Biden uznal, že prosazení tohoto zákona bylo chybou, kterou hodlá jako prezident napravit.

Kandidát demokratů prohlásil, že USA mají „morální povinnost vyřešit globální oteplování“. Plánuje utnout státní dotace ropným společnostem a nejpozději do roku 2050 by Spojené státy měly využívat pouze „čistou“ energii z obnovitelných zdrojů a zcela eliminovat svou uhlíkovou stopu. Na základě Trumpova mínění bude mít opuštění fosilních paliv neblahé dopady na americké hospodářství. Který z kandidátů dokázal svými argumenty lépe přesvědčit více voličů se dozvíme 3. listopadu.