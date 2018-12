Casting měl 12 kol a trval sedm měsíců, říkají hvězdy televizní série Geniální přítelkyně | E15.cz

Hledání představitelek Lily a Eleny bylo rozsáhlé, na castingu se vystřídala řada dívek. Jak jste konkurzy prožívaly vy?

Ludovica: Já jsem nebyla moc přesvědčená, že bych měla šanci, ale nakonec jsem během sedmi měsíců prošla dvanácti koly castingu. Když mě loni v srpnu vybrali, byla jsem šťastná.

Elisa: Původně chtěli mého bratra, já ho na jeden konkurz jen doprovázela, tak si mě všimli. Bratra nakonec nevzali. Ale moje mladší sestra dostala roli.

Margherita: Já se na casting dostala náhodou. Rozdávala jsem letáky, které na něj zvaly, a zašla jsem se tam podívat, aniž bych věděla, co hledají, nebo znala knihy. Nakonec jsem jela do Říma na čtyřhodinové kamerové zkoušky s režisérem Saveriem Constanzem.

Gaia: Já už chodila na hereckou školu, protože chci být herečkou. Prošla jsem celým sedmiměsíčním procesem konkurzu, než si mě vybrali.

Musely jste se učit neapolský dialekt, kterým postavy často mluví?

Ludovica: Já pocházím kousek od Neapole a dialekt jsem se naučila od babičky. Ale všechny jsme měly hlasového trenéra.

Gaia: Pro mě bylo hraní v neapolském dialektu docela těžké. Mám hodně replik a pocházím od Sorrenta, kde mluvíme jinak. Navíc jsme musely používat neapolský dialekt z 50. let, který se od dnešního liší.

Kolik vám je let? Všechny chodíte do školy. Jak jste si během natáčení zorganizovaly život?

Ludovica: Mně je 12 let. Produkce nám poskytla soukromého učitele na každý večer.

Elisa: Mně je jedenáct. Na natáčení jsem učitele neměla, ale poté jsem si ho najala, abych učivo dohnala.

Margherita: Mně je 15 let. My s Gaiou jsme natáčely půl roku, učitele jsem měla po večerech a každé dva týdny jsem se vracela do školy na psané testy. Teď jsem začala střední školu a jako Elena studuju klasické jazyky, latinu a řečtinu.

Gaia: Je mi čtrnáct. Během natáčení jsem s matkou bydlela v Neapoli v hotelu, na víkendy jsme se vracely domů. Se soukromým učitelem jsem se učila pár hodin každý večer, pak jsem musela složit zkoušky do dalšího ročníku.

Vytvářely jste postavy Lily a Eleny dohromady?

Margherita: S Gaiou jsme viděly první dvě epizody, abychom mohly pokračovat ve stopách Ludovici a Elisy. Ale my čtyři jsme spolu nikdy nepracovaly. Poprvé jsme spolu jely až na promo výlet do Los Angeles a pak na premiéru na benátský festival.

Jak jste se jako debutantky dokázaly do svých rolí vcítit?

Ludovica: Saverio Costanzo nám dával rady, vysvětloval nám naše charaktery a jejich způsoby. Především nám říkal, abychom zůstaly samy sebou a do postav vklouzly.

Margherita: Protože jsem dost jiná než Elena, potřebovala jsem režisérovu pomoc, abych se do role dostala. Obecně mi vysvětlil, co je Lenú zač, k tomu mi každý den pomáhal v konkrétních scénách. Já chtěla hrát Lilu, té jsem rozuměla mnohem víc. Saverio ale vždycky našel ta správná slova, aby mi Elenu popsal a díky němu jsem si ji nakonec zamilovala. Připomněl mi, že Elena je ta, co příběh vypráví. Je jako voda, bere na sebe tvar svého okolí.

Gaia: Já Lilu pochopila díky Saveriovi, knihám a scénáři. Vciťování taky bylo snazší, jakmile jsme začaly natáčet, ocitly se na lokacích a oblékly si kostýmy.

Vy ostatní jste předlohu od Eleny Ferrante také četly?

Ludovica: Ne.

Margherita: Já četla všechny čtyři knihy a moc se mi líbily.

Elisa: Já přečetla tři a připadaly mi dost jiné než cokoliv, co jsem kdy četla.

Věříte, že podobné přátelství jako mezi Elenou a Lilou může existovat?

Ludovica: Nevím. Komunikace je dnes hodně jiná, hodně kamarádů se baví hlavně přes chytré telefony. K takovému přátelství, jaké ukazuje Geniální přítelkyně, musíte potkat někoho speciálního.

Chcete pokračovat s herectvím?

Ludovica: Ano. Tohle byla moje první zkušenost a bylo to něco mimořádného. Na place jsme se hodně bavily. Každý se o nás staral. Šlo o dobrodružství, které se doufám bude opakovat.

Elisa: Já chci taky pokračovat, byl to skvělý zážitek.

Margherita: Já měla v plánu studovat jazyky na univerzitě, ale tahle zkušenost mi všechno zpřeházela a teď je taky mým snem stát se herečkou. S Gaiou si zahrajeme i ve druhé sezóně Geniální přítelkyně.

Máte herecké vzory?

Margherita: Julia Robertsová.

Ludovica: Jennifer Lawrenceová.