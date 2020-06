Filmová recenze: Z Bouráku je nepojízdný vrak | E15.cz

Trochu při smyslech je v očekávané novince pouze zhruba dvacetiletá Kamila v energickém podání Veroniky Markové, která jediná nějak řeší krize své i rodiny.

Její otec v podání žoviálního Ivana Trojana mezitím opravuje stará auta a vyráží na tancovačky ve stylu 50. let s milenkou. Její matka, mdlá a na svou roli příliš mladá Kristýna Bo­ková, sedí doma, vaří a nostalgicky vzpomíná na mi­nulost.

Podobně vcucnuté do svých malých světů jsou i ostatní postavy, přičemž o té ztvárněné Jiřím Macháčkem si i ostatní myslí, že je blázen. Jeho místní král hazardu do roztahaného filmu navíc vnese zcela zbytečnou krimi zápletku. Ta dokoná pochybnosti o příčetnosti tvůrců, které později potvrdí dlouhá scéna s duchem sedmdesátkového Elvise, kterého hraje Ondřej Trojan, rozdávajícím životní rady.

Film se odehrává v severočeské obci, jejíž název odkazuje na Šluknov i Varnsdorf, kde protagonisté živoří, chlastají, nepracují, ale v jejímž okolí se vyskytuje mimořádné množství příznivců rokenrolu. Genderové role se tu zasekly v 80. letech, ironickou připomínkou hnutí #MeToo v závěru tvůrci prozradí, že jejich šovinismus je záměrný.

Celá komedie vypadá jako nevydařená parodie na představy stárnoucích mužů z Prahy o životě v regionu a o filmu, který by se měl líbit místním obyvatelům.

Barevný zmatený slepenec nepromyšlených nápadů dokonává Trojan nepevným vedením herců a nekonzistentní režií, která se nedrží žádného z nahozených témat a stylizací – ani té nejslibnější z nich podat vše jako hudební vyprávěnku pomocí písní rockabilly kapely Mad Nut & His Raisins. Její songy od Romana Holého, zpívané Matějem Ruppertem, jsou to jediné, co v tomto filmu zní normálně.

Bourák

(komedie, Česko, 111 minut)

Režie: Ondřej Trojan

Scénář: Petr Jarchovský

Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček

Hodnocení: 30 %



Autorka je spolupracovnicí redakce