Problémissky: Recenze komedie k poctě feministek i miss | E15.cz

Ročník 1970 byl v historii Miss World možná tím vůbec nejzajímavějším, a to ze dvou důvodů, s nimiž film zachází jako s obecnou vědomostí. Poprvé vyhrála dívka s tmavou pletí, k tomu přímý přenos přerušily protesty feministek.

Snímek ženského tvůrčího týmu se tak soustředí na dvě linie. V jedné sledujeme příběh svobodné matky v podání Keiry Knightleyové, která se chce vrátit ke studiu a zároveň se zapojí do akcí bohémské feministické skupiny.

Hrdinkou druhého příběhu je Miss Grenada v podání Gugu Mbata-Rawové a její aspirace, k nimž by jí mohl pomoct právě úspěch v soutěži krásy. Všechny hlavní protagonistky mají skutečné předobrazy.

Režisérka Philippa Lowthorpeová má za sebou několik dílů populárního seriálu o porodních asistentkách v 50. letech Zavolejte sestřičky. Jedna ze spoluautorek scénáře Gaby Chiappeová se zase podílela na melodramatu Jejich nejlepší hodina a půl o scenáristce propagandistických filmů za války.

Popový tón takzvaného crowdpleaseru, tedy díla natočeného k potěše davů, mají tedy filmařky nacvičený. Své lekce genderově vyrovnaného chování někdy balí do poměrně jasných hesel. Také struktura příjemně zábavného filmu vychází z opakovaného vzoru, jehož vyvrcholení působí víc uměle než katarzně.

Problémissky postrádají hloubku i tíhu nedávného pohledu do dějin britského feminismu Sufražetka, jenž se ovšem do českých kin nedostal. I tento film nicméně ukazuje, že Britové dokážou své dobrosrdečné komedie točit s energií a i do happeningové atmosféry zasadit ostny reálných problémů.

Příklady nenuceného šovinismu, který řadě mužů včetně slavného moderátora Boba Hopea připadá přirozený a neškodný, přestože ženy uráží a zužuje na podřadné objekty, tu nejefektivněji slouží k předání kýženého poselství.

