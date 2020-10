Richard Müller a jeho mimořádný vzkaz - hudební recenze | E15.cz

Zpěvák a skladatel Richard Müller zažil ve své dlouhé kariéře vzlety a pády, které mu není moc co závidět, protože pády jsou deprimujcí a sláva také není zadarmo. A do toho přišla koronavirová omezení. To vše devětapadesátiletý muzikant využil k napsání nových písní s texty Petera Uličného, z nichž vznikla jedna z nejlepších Müllerových desek s názvem Hodina medzi psom a vlkom.