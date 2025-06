DiscoverEU je iniciativa v rámci programu Erasmus+, která byla spuštěna v roce 2018 a je určena pouze čerstvě osmnáctiletým. O jízdenky byl zájem, letos se o ně ucházelo 5500 osmnáctiletých Čechů.

Osmnáctiletí zájemci se do programu hlásí přes on-line formulář a odpovídají na kvízové otázky o EU. Pokud mají uchazeči stejný počet bodů, rozhoduje tipovací otázka. Počet jízdenek pro jednotlivé země se určuje podle národních kvót, které zohledňují velikost věkové skupiny v populaci. DiscoverEU funguje od roku 2018.

DiscoverEU a nejčastější cesty do Španělska či Itálie

„Toto období symbolizuje vstup do dospělosti, klíčový moment, kdy mladý člověk začíná naplno vnímat své místo ve společnosti,“ uvedla Martina Nevolná z Domu zahraniční spolupráce. Podle ní program rozvíjí samostatnost a jazykové dovednosti účastníků a posiluje vztah k evropskému občanství. Termíny přihlášek na příští rok zatím nejsou známé, Evropská komise je podle zkušeností vyhlašuje přibližně měsíc předem.

„Mám v plánu jet do jižní Francie a do Španělska. Těším se velmi, na škále od jedné do deseti je to deset,“ uvedl účastník Vojtěch. Program je podle něj ideální pro mladé lidi, kteří chtějí cestovat, ale zatím nemají vlastní příjem.

Interrail jízdenka umožňuje aktivně cestovat sedm dní během třicetidenního období. V některých případech je možné využít i autobus nebo trajekt, například na ostrovy. Noční či vysokorychlostní vlaky pak vyžadují rezervace a příplatky.

Podle Domu zahraniční spolupráce mladí Češi nejčastěji míří do Španělska, Itálie nebo Francie, někteří se vydávají i na Island či Kypr. Evropská komise nabízí také tematické trasy, například zaměřené na ekologii nebo kulturu.