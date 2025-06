Pět idejí pro burzovní výdělek podle manažera českého megafondu

Znáte to: konečně jste se rozhodli vzít část úspor a investovat je na burze, ale nevíte, jak začít. Nechcete volit investiční fond. Chcete mít jednak vlastní porftolio a jednak se vám příčí vysoké vstupní poplatky i pravidelné manažerské fee. A také máte pocit, že řízení portfolia může být dobrá adrenalinová zábava, prostě životní impuls, na který jste možná z různých sfér dlouho čekali. Jenže čím portfolio naplnit, alespoň to startovní? Od čeho se odrazit, co akcentovat, co zavrhnout, kam se podívat? V takovém okamžiku je k nezaplacení poradce. Nezištný moudrý hlas, který bez zbytečné okázalosti prozradí, co a jak.

Když zrovna nemáte po ruce Warrena Buffetta, abyste se s ním poradili, co koupit za akcie, zvolíte jeho nejlepší dosažitelnou alternativu. Zkusil jsem to v praxi a zašel na kafe s manažerem třicetimiliardového fondu Top Stocks od Erste Janem Hájkem a zeptal se ho, jaké akcie v posledních měsících koupil a o jakých uvažuje. Výsledkem je patero konkrétních jmen, stejně jako několik obecnějších investičních idejí, které může stát za to zvážit. Každou akcii jsem navíc podrobil i vlastní analýze cílových cen analytiků, dividendového výnosu a vývoje za poslední léta.

Jan Hájek je na burze maratónským běžcem. Jako fondový manažer zažil všechny klíčové události posledních dekád počínaje Velkou finanční krizí. V průměru drží akcie šest let a za rok analyzuje 200 až 250 titulů. Jeho portfolio je veskrze tradicionalistické, kapku odhlíží od módních trendů, zato se orientuje na odvětví, která vydělávají, ať se děje, co se děje. Jeho investiční strategií je objevovat to, čeho si většina trhu nedokázal všimnout nebo docenit. To dokáže být zatraceně nevděčná práce, zvláště pak pro začínajícího investora, který je zoufalý z toho, jakou informaci a burzovní fakt vlastně na trzích akcentovat. Ale pojďme na věc.