Karlovarský festival vyhrálo bulharské drama Otec. Diváckou cenu si odnesl dokument o Suchém | E15.cz

Intimní rodinné drama vypráví o nelehkém hledání cesty k těm nejbližším, v němž nechybí pečlivě vystavěné absurdní či komické situace, charakteristické pro rukopis této bulharské tvůrčí dvojice.

S Velkou cenou festivalu je spojena odměna 25.000 dolarů (asi 564.000 korun), která patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu. Vítězný snímek vypráví o Vasilovi, kterému zemřela manželka. Na pohřbu jedna z účastnic prohlásí, že jí zemřelá volala na mobil, a Vasil se rozhodne vyhledat pomoc známého senzibila, aby mohl se svou ženou navázat kontakt. Syn Pavel se ho snaží přivést k rozumu, otec ale zarputile trvá na svém. Grozevová s Valčanovem mají za sebou už mezinárodně úspěšné snímky Lekce a Sláva.

„Jsme spokojeni s tím, jak byly přijaty filmy v hlavní soutěži, nejen diváky, ale i kritiky, zejména tuzemský, respektive slovensko-český film Budiž světlo. To nás samozřejmě těší, protože chceme propagovat filmaře z Čech a ze Slovenska, aby se rozjeli do světa a jejich filmy cestovaly,“ řekl k bilanci festivalu ČTK jeho programový ředitel Karel Och. "Měli jsme několikrát potlesk vestoje a měli jsme celou řadu silných ženských příběhů natočených muži, to bylo takové specifikum letošního ročníku," doplnil. Pozitivní ohlas podle Ocha mají pořadatelů festivalu od filmařů. „Režisér německého filmu Lara Jan-Ole Gerster mi řekl po premiéře, že se tady cítí bezpečně, to je asi největší kompliment, protože uvádět nový film, aniž by ho ještě vidělo publikum, to je velmi křehká věc,“ řekl Och.

Lara získala zvláštní cenu poroty a herečka Corinna Harfouchová si odnáší za účinkování v tomto filmu Cenu za ženský herecký výkon. Cenu za režii má belgický režisér Tim Mielants za režii filmu Patrick. Film, kde se mnoho belgických herců objevuje zcela nahých, vypráví o mladém údržbáři nudistického kempu, který se nehoní za prací, penězi ani pomíjivým úspěchem a nechává život plynout. Ztráta kladiva z jeho dílny ho ale zasáhne s nečekanou silou a spustí řetězec událostí, ze kterého zádumčivý Patrick vyjde jako nový muž.

Zvláštní uznání od poroty hlavní soutěže dostal film Srpnová madona španělského režiséra Jonáse Trueby. Ocenila ho také Mezinárodní federace filmových kritiků FIPRESCI. Cena za mužský herecký výkon putuje k Milanu Ondríkovi za roli ve filmu Budiž světlo slovenského režiséra Marko Škopa. Snímek vznikl ve slovensko-české koprodukci a byl tak jedinou stopou české kinematografie v hlavní soutěži. Diváci svou cenu na festivalu dali dokumentu o Jiřím Suchém, který natočila Olga Sommerová. Poděkovala festivalu i divákům za podporu dokumentárního filmu. Na druhém místě v divácké oblibě byl další dokument, snímek Forman vs. Forman Heleny Třeštíkové.

Festival oficiálně zakončil jeho prezident Jiří Bartoška pozvánkou na příští, 55. ročník, který se bude konat od 3. do 11. července 2020. Ceremoniál stejně jako při zahájení přehlídky provázela akrobatická show v choreografii bratří Cabanů, která reflektovala letošní černobílý pruhovaný vizuál tradičně z dílny studia Aleše Najbrta.