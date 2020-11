Lou Reed a jeho impozantní příběh v biografii Anthonyho de Curtise | E15.cz

„Anthony de Curtis je velký vypravěč, spisovatel píšící o spisovateli, jenž proměňuje bolest v krásu, tak jako to dělal Lou Reed ve svých písních,“ vysekla pochvalu Reedově biografii například irská hvězda Bono.

„Brilantní umělec našel životopisce schopného proniknout do podstaty, a – jak říkal Lou – „projít ohněm“ a stát se přesným interpretem jeho hudby i života,“ prohlásil Sting.

K tomu bezpochyby pomohlo to, že Curtis má nejen doktorát z americké literatury, ale třicet pět let píše zejména o rockové muzice pro prestižní časopis Rolling Stone.

Složitá osobnost

„V kultuře, která nade vše odměňuje úspěch, trval Reed na tom, že buď uspěje podle svých kritérií, nebo neuspěje vůbec,“ napsal trefně de Curtis k jednomu z důvodů, proč se stal Reed i přes svou rozporuplnou osobnost symbolem svodody a inspirací pro tisíce mladých muzikantů a dodal jim odvahu tvořit.

Reed byl složitý – zejména v prvních desítkách let svého života byl k okolí často agresivní, až surový. Ostatně de Curtis připomíná známý Reedův výrok „Chraň bůh, abych byl na lidi hodnej. To by byla cesta do pekel.“

Hranice svobody Reed hledal a překračoval přesně v oné oblasti kultovního sousloví „sex, drogy a rokenrol“, což de Curtis popisuje bez příkras a tendence k idealizaci.

Na Reedově přístupu mělo bezpochyby podíl i jeho složité dětství a mládí v soužití s velmi přísným otcem. To vyvrcholilo tím, že v sedmnácti letech začal trpět depresemi, které se jeho rodiče bez rozmyslu rozhodli vyřešit tak, že jej poslali na elektrošokovou „léčbu“, což si s sebou nesl celý život.

Přesto napsal nejen zběsilé písně pro The Velvet Underground a poté pro sebe, ale i řadu balad jako Sunday Morning, I'll Be Your Mirror či asi nejznámější Perfect Day.

Biografie je průvodcem Reedovým životem od dětství přes hudební začátky, kariéru s „velvety“, sólovou kariéru, popis nahrávání alb a jejich kritický rozbor až po skutečně dojemnou výpověď o jeho umírání založenou na vzpomínkách Reedovy ženy a umělkyně Laurie Andersonové.

Nejen rock

Kniha je také procházkou po americké historii, v níž dostal místo i český prezident Václav Havel. De Curtis neopomněl vzpomenenout na několik jejich setkání v čele se státní recepcí pořádanou v roce 1998 kvůli Havlovi americkou vládou, na niž kromě Havla byli pozváni třeba Kurt Vonnegut, Mia Farrowová nebo Stevie Wonder. To se asi jen tak některému z dalších českých prezidentů nepodaří.

Poslechněte si asi nejslavnější píseň Loua Reeda z roku 1972 Perfect Day:

Perličkou je i popis útoku na Světové obchodní centrum v září 2001, který Reed viděl na vlastní oči ze střechy svého bytu, který se nacházel asi kilometr od budov WTO.

Pro to vše je Reedova biografie – jedna z prvních, která vyšla po jeho smrti, a obsahuje tak celý jeho život i intenzivní snahu o zhodnocení odkazu – velice cenným příspěvkem do rockové literatury.