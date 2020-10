AC/DC vydají v listopadu nové album ve staronové sestavě | E15.cz

„Dali jsme se znovu dohromady v roce 2018 a pracovali na mnoha starších nápadech. Existovaly totiž skladby, u nichž jsme nedostali příležitost k dopracování a cítili jsme, že nastal čas je dokončit a vydat. Od roku 1980, kdy zemřel Bon Scott, se tak vracíme s AC / DC zpět do dob, kdy svět skupinu poznal,“ uvedl pro server New Musical Expres Angus Young, kytarista skupiny, která od roku 1973 prodala zhruba 120 milionů alb a řadí se tak k nejprodávanějším skupinám historie.

