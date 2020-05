Poukázky místo vrácení peněz jsou jako znárodňování, myslí si ředitel divadla Špalek | E15.cz

Jak vnímáte rozvolňování vládních opatření, možnost hrát od 11. května pro každou druhou řadu?

Je to velice nešťastné rozhodnutí. Pro nás to znamená hrát pro padesát diváků. Hrát pro každou druhou řadu, diváky nějak kontrolovat, to nedává smysl. Divadlo je potřeba hrát v dobré náladě, jakou budou mít náladu diváci, když budou sedět s rozestupy a v rouškách? Myslím, že na takové omezení nemá vláda právo. Stejně tak nesouhlasím s tím, že se nemá hrát venku, že se nemají konat hudební festivaly.

Myslíte tedy, že by bylo lepší už opatření zrušit?

Myslím, že by se měla zrušit. Pro nás je přijatelné hrát tak pro 70 procent diváků, kdy nebude tolik lidí v předsálí.

Jak vás uzavření divadla postihlo finančně a jaký má dopad na zaměstnance?

My jsme z podstaty nevýdělečné divadlo, nemáme zaměstnance, jen OSVČ. Dohodli jsme se, že kdo bude v nouzi, tomu vyplatíme 50 procent příjmu. V březnu ho většina přijala, po zavedení podpory od státu už ne. Zároveň řešíme platbu nájmu. Za tři měsíce to činí půl milionu korun, přitom jsme v budově Divadelního ústavu, který patří pod ministerstvo kultury. Zatím nemáme zprávu, zda nám nájemné odpustí. Těžko teď hodnotit, jaké velké finanční dopady opravdu budou. Ale máme slíbené navýšení příjmů od hlavního města, tak by to nemuselo mít tak závažné dopady.

Nelíbí se mi ale systém poukázek, které mají lidé dostávat na místo peněz za zrušená představení či koncerty třeba na příští rok. Rozumím, proč s tím přišli, ale zdá se mi to za hranou, abychom si nechávali něčí peníze. Takové znárodňování. Proto jsme naše diváky oslovili přímo a domlouváme se s nimi, co vyhovuje jim samotným.

Jaký má teď divadlo program, děláte nějaká on-line představení?

Pouštíme každý druhý den přenosy. Zkoušíme hry i prostřednictvím videokonference, nyní tedy i konečně na jevišti. A doufáme, že hrajeme od 25. května. Věřím, že se ta vládní opatření ještě zmírní. Jinak začneme hrát i za těch stávajících podmínek.

A co zkoušíte, připravujete nějaké novinky?

Zkoušíme inscenaci Protokol od Tracyho Lettse, kterou bychom 25. května zahájili. Premiéra měla původně proběhnout v den, kdy byl vyhlášený nouzový stav. Tak bychom začali premiérou a zkoušíme také Dámskou čtyřhru, která měla mít premiéru v červnu. Chystáme se na léto, s kolegy budeme hrát celý srpen v Celetné i na venkovních scénách.

Kvůli venkovním scénám jste také sepsali s kolegy výzvu vládě, co tedy chystáte na léto?

Kromě představení v Celetné a v naší komorní scéně Klubovně budeme hrát ve Werichově vile na Kampě. Připravujeme hraní v krásné zahradě v obci Kochánky. Dohodli jsme se s novým kastelánem na pokračování představení na hradu Kašperk, nově se soubor představí i v Plané u Mariánských Lázní.

Jakub Špalek (52)

Český divadelní a filmový herec, divadelní režisér a organizátor letních scén. Dlouholetý umělecký vedoucí a producent Divadelního spolku Kašpar a ředitel Divadla v Celetné. Za manželku má herečku Evu Elsnerovou, spolu mají jednoho syna.