Ivan Král hrál s Iggy Popem, divoké večírky ale nevyhledával | E15.cz

V Česku si renomé vydobyla řada kapel a muzikantů, uspět ve světové první rockové lize se ale podařilo jen několika českým rodákům. Jedním z nich byl kytarista, skladatel a spoluhráč Patti Smith a Iggyho Popa Ivan Král, který v neděli zemřel ve věku 71 let.

Cesta za slávou byla ale dlouhá a zkomplikovaná poněkud vynucenou emigrací. Na druhou stranu – bez ní by se k Patti Smith a Popovi nedostal.

Pražského rodáka v době puberty – ostatně jako celý život – nezajímalo nic jiného než muzika. Již v polovině šedesátých let jako teenager vybudoval kapelu Saze, s níž bodoval i v tehdejší hitparádě československého rozhlasu Dvanáct na houpačce.

Jenže rodiče rozhodli jinak. Když bylo Ivanu Královi šestnáct, otec dostal nabídku pracovat jako tlumočník pro ČTK v OSN ve Spojených státech. Ani ve „svobodných“ šedesátých letech ale nedovolil tehdejší režim vycestovat celé rodině a Ivan Král se svým starším bratrem musel zůstat v Praze.

Po dvou letech konečně dostali povolení za rodiči na pár týdnů vycestovat – a tam na ně čekalo překvapení. Otec synům oznámil, že už se nevrátí. „Jako osmnáctiletý debil jsem se rozbrečel a na co jediné jsem myslel, byla ta moje kapela v Československu, protože jsem pro nic jiného nežil,“ zavzpomínal přede dvěma lety v rozhovoru pro deník E15 Král.

Těžké začátky

V Americe poté vystudoval francouzštinu a měl působit jako učitel tohoto jazyka a hudby. Od začátku sedmdesátých let ale již hrával po newyorských klubech s kapelou Luger.

Ale nebyl v ní spojený. Jeho touha neustále hrát jej tak přivedla k odvážné myšlence – snažil se oslovovat kapely, jestli nepotřebují kytaristu.

Jako první uspěl u tehdy nepříliš známé kapely Blondie se zpěvačkou Deborah Harry, která se časem proslavila hity jako Heart of Glass nebo Call Me.

Kvůli údajné lenosti kapely zkoušet ale ani v ní dlouho nevydržel. A možná to bylo dobře – nedlouho poté oslovil stoupající hvězdu newyorské nezávislé scény Patti Smith a pomalu a jistě začalo Královo nejslavnější období.

„Zpočátku jsme hráli po klubech. Jednou jsme měli jen snad dvacet lidí, a jestli jsme dostali pět dolarů, tak je to moc. I takové byly časy,“ popsal Král začátky s Patti, s níž v letech 1975 až 1979 natočil čtyři alba.

Na nich byly hity jako Because the Night od Bruce Springsteena, sám přispěl slavnými skladbami Bang-Bang a Dancing Barefoot, které později nahrála řada kultovních kapel jako U2, Pearl Jam nebo David Bowie.

Patti Smith Group se během té doby stali slavnými. Jenže po čtyřech a půl letech se kapelnice rozhodla skupinu rozpustit, protože si našla přítele a začala plánovat potomky.

A tehdy došlo na staré plány a Král se na spolupráci domluvil s hvězdou tehdejší punkové scény, jíž ostatně zůstává dodnes, Iggym Popem.

Divoká léta s Iggym Popem

Výsledkem působení s nezvladatelným a divokým Popem byla dvě alba, přičemž na to druhé přispěl osmi skladbami.

Pro Popa tehdy v plné síle platilo staré známé motto „sex, drogy a rokenrol“. Ivan Král se ale vymykal. Stále se držel toho, že jediné, co ho zajímá, je hraní na kytaru a hudba obecně. Popovu vlivu proto nepodlehl.

„Já jsem se jeho styl nesnažil napodobovat. Ale vždy se mi na něm líbilo, že byl sám sebou, i když si tím někdy mohl zničit život. Takový je, nic nepředstírá,“ řekl přede dvěma lety deníku E15 Král.

Zesnulý hudebník byl kromě naprosté zaujatosti hudbou známý i svou skromností a přívětivostí. S nadhledem proto dokázal vzpomínat i na působení s Popem, který je právem považován za legendu. Zejména na jejich druhé a poslední společné album nazvané Party z roku 1981. „Dodnes jsem hrdý na to – a říkají to i mnozí kritici – že je to prý nejhorší deska, kterou Iggy Pop nahrál,“ prohlásil s upřímností sobě vlastní.

V osmdesátých letech poté hrával například s Johnem Waitem a natočil hudbu k několika filmům. Po revoluci se začal vracet do Československa, ale nedůstojné tahanice o restituci komunisty zabaveného majetku jeho rodiny jej nakonec přiměly zůstat natrvalo ve Státech.

Do Česka ale jezdil, protože jej tuzemští hudebníci několikrát požádali, aby produkoval jejich album. A nebyla to žádná druhořadá jména – je podepsán pod alby Lucie, Mňágy & Žďorp, Garage nebo Walk Choc Ice.

Vydával i svá sólová alba. To poslední – velice povedené – vyšlo loni s názvem Colours. Věnoval jej své dlouholeté přítelkyni a na atmosféře desky to bylo znát. Další už bohužel jeden z nejslavnějších českých muzikantů nenatočí.