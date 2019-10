Recenze: Budiž světlo aneb Život na Slovensku pod drobnohledem | E15.cz

Slovenský filmař Marko Škop patří mezi oblíbence karlovarského festivalu. Jeho dokument Iné svety o regionu mezi Východem a Západem tam vyhrál cenu diváků, příběh Osadné o setkání vesnických politiků s europoslanci zvítězil jako nejlepší dokument. Hraný debut nazvaný Eva Nová režisér ukázal poprvé na festivalu v Torontu, s letošní novinkou Budiž světlo se do Varů opět vrátil. Tentokrát do hlavní soutěže, kde snímek získal cenu pro nejlepšího herce – Milana Ondríka. Na podzim dorazil do českých kin už jako slovenský kandidát na Oscara.