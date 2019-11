Záznam českého koncertu Doyla Lawsona může získat Grammy | E15.cz

„Dnes jsem hned na začátku dne dostal extra dávku energie, když jsem zjistil, že deska Live in Prague, Czech Republic byla nominována na Grammy,“ napsal na Facebook Lawson. „Těžko se mi hledají slova, která by vyjádřila mé pocity. Cítím pokoru, poctu a vděčnost, že mohu být mezi pěti finalisty,“ dodal 75letý hudebník.

Jeho pražské vystoupení proběhlo v rámci cyklu koncertů „Rosťa Čapek uvádí...“, za nímž stojí český producent a výrobce hudebních nástrojů Rostislav Čapek se svou manželkou Ivou Čapkovou, v současné době manažerkou Asociace výrobců hudebních nástrojů. V břevnovském hotelu Pyramida zajišťovali Čapkovi kromě organizace koncertu i pořízení nahrávky, pouze závěrečný mastering probíhal v USA, kde album také vydala hudební značka Billy Blue Records.

„Zpráva o nominaci přišla jako blesk z čistého nebe, je to velká radost,“ řekl Čapek. „Museli jsme Doyla docela dlouho přemlouvat, aby vůbec přijel a souhlasil s nahráváním, o to lepší je, že to takhle dopadlo,“ dodal. Čapkovi také získali licenci na budoucí vydání alba v Česku. „To ocenění mě těší samozřejmě také proto, že Doyle celý koncert odehrál na mandolinu, kterou si ode mě koupil,“ uzavřel Čapek.

Pro Lawsona není nominace na Grammy premiérou, mezi finalisty bluegrassové kategorie bude letos už posedmé, naposledy o cenu bojoval před třemi lety s albem Burden Bearer. Žádnou z nominací ale dosud neproměnil.

Česká stopa v udílení cen Grammy není příliš častá. Držitelem dvou těchto ocenění je česko-americký hudebník a skladatel Jan Hammer. Spolu s Glenem Hansardem získala Grammy za soundtrack k muzikálu Once v roce 2013 česká zpěvačka a herečka Markéta Irglová. Nominace na tuto cenu získali v minulosti také například operní pěvkyně Magdalena Kožená nebo dirigent Jiří Belohlávek.

Ceny Grammy za rok 2019 budou uděleny 27. ledna příštího roku v Los Angeles.