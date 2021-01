Na plachetnici po Francouzských Antilách: za kvalitním rumem a nespočtem vodopádů | E15.cz

Ostrovy Guadeloupe a Martinik patří k Evropské unii, jde totiž o francouzské zámořské departementy. Cesta na tyto dva ostrovy tedy přináší všechny výhody cestování po EU – například bezproblémový vstup, přiměřeně fungující infrastrukturu nebo platbu eurem. Mezi těmito dvěma ostrovy pak leží zelený ostrov Dominika, který láká svou divokou přírodou, zelenými pralesy a bezpočtem vodopádů.

Nejlepším dopravním prostředkem pro poznání karibských ostrovů je bezesporu loď, v tom ideálním případě plachetnice nebo katamarán, kterým lze poznávat nádherné zátoky, chytat za plavby tuňáky, z kotviště pozorovat západy slunce a zároveň si užívat dobrodružství při plavbě na vlnách Karibiku.

Pro pohodovou plavbu mezi těmito třemi ostrovy je třeba si vyhradit dva týdny, zpomalit svoje běžné životní tempo a přejít na místní rytmus života. Ostrov Guadeloupe, konkrétně jeho letiště Pointe-à-Pitre, patří k jedněm z hlavních vstupních bran do Karibiku, pravidelně sem směřují přímé lety z Francie, takže přesun z mrazivé Evropy do karibského ráje je rychlý a pohodlný. Hornatý hlavní ostrov lze prozkoumávat celé dny, vyrazit je možné i do hor, které však po většinu roku halí mraky.

Pro jachtaře jsou však lákavějším cílem okolní menší ostrůvky rozeseté na jih od hlavního ostrova. Malý kulatý ostrov Marie-Galante většině návštěvníků vyrazí dech. Po vylodění u vesnice Saint-Louis se ocitnou ve světě jiných dimenzí – čas na tomto turistů prostém ostrově plyne podle zcela jiných zákonů, lidé mluví jenom francouzsky, ale jsou pohodoví a přátelští. Aby ne, když jedním z hlavních artiklů ostrova je rum!

Zdejší palírny jsou světoznámé, přitom z dálky připomínají polorozpadlé stodoly obklopené haldami zpracované třtiny. Pro průzkum tohoto ostrovního ráje je ideální půjčit si auto a projet plochý ostrov křížem krážem. Kromě rumáren tu jsou k vidění větrné mlýny, panenské pláže s přehršlí nádherných lastur, opuštěné cukrovary i zajímavé muzeum otrokářství. Po návratu na jachtu se lze přesunout do jedné z tyrkysových zátok, spustit kotvu a nechat se poklidně kolébat v nadcházejícím soumraku.

Netrvalo to ani čtyři hodinky plavby a už nás vítá další z ostrovů Malých Antil – zelená Dominika. Jde mimo jiné o nejvlhčí ostrov Antil, mraky tu zachytávají vysoké hory a výsledkem je nádherně zelená barva strmých svahů, které jsou pro Dominiku typické. Říká se, že na Dominice existuje 365 vodopádů – na každý den v roce jeden!

Námořníci rovněž ocení nádherné šnorchlování u podmořských výronů milionů bublinek oxidu uhličitého, kdy si člověk připadá, jako by se potápěl v obrovském bazénu se šampaňským. Velkou atrakcí ostrova je řeka Indian River, jedna z proslulých lokací, kde se natáčel film Piráti z Karibiku.

Milovníci živé přírody by neměli vynechat návštěvu bouřlivého návětrného pobřeží, které je oblíbeným místem želv kožatek, jež sem připlouvají klást vejce. Kdo sladí svůj jachtařský program s líhnutím tisíců mláďat, bude svědkem neskutečné podívané, kdy bezbranní plazi veslují po písečných plážích vstříc karibským vlnám. Na tento zážitek se nedá zapomenout.

V posledním jachtařském úseku je třeba přeplout na Martinik, další z ostrovů Francouzských Antil. Po pár hodinách se před přídí lodi objeví mohutný masiv sopky Mont Pelée, která dominuje severní polovině ostrova. Erupce tohoto vulkánu způsobila v roce 1902 zánik výstavného města Saint-Pierre, kterému se v té době přezdívalo Paříž Karibiku. Dnes tuto událost připomínají zasypané trosky divadla nebo šedá barva městských pláží způsobená vulkanickými horninami.

Jinak ale Saint-Pierre působí ospalým dojmem, kam turisté zabloudí jenom náhodou. Přitom je tu toho tolik k vidění, ranní květinové trhy, nádherné pláže jižně od městečka nebo blízká rumárna. Když se den nachýlí, je možné posedět na nábřeží mezi místními, objednat si kávu a pozorovat oranžový kotouč slunce, rychle mizející pod horizontem.

Poklidná přeplavba v závětří Martiniku vede kolem několika nádherných zátok s rybářskými vesničkami, kolem ikonického skalního útvaru Diamant až k oblíbenému kotvišti u vesničky Sainte-Anne. Tady pomalu výlet končí, ale ještě před vyloděním v maríně Le Marin by bylo chybou nenavštívit pláže a slaná jezera v písečné zátoce Grand Anse Des Salines. Sladkou tečkou za plavbou a poznáváním barevného Karibiku může být koktejl z rumu a čerstvého ovoce, který nejlíp chutná právě tady!