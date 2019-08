Horalem v Číně. Podívejte se na místa, kde se natáčel Avatar | E15.cz

Čína, to není jen Peking a Šanghaj. Asijská velmoc láká také na přírodní rezervace v Čang-ťia-ťie a Kuej-linu, které patří k vůbec nejhezčím na světě. I proto zlákalo Čang-ťia-ťie autory filmu Avatar k natočení dnes druhého nejvýdělečnějšího snímku historie. Naopak západních turistů zde mnoho nepotkáte - na rozdíl od těch čínských. Má cenu se do dálných končit vydat? Přesvědčit se můžete v galerii našich fotografií.

Národní park v Čang-ťia-ťie nabízí hned tři různá místa, které lze nejméně ve třech dnech navštívit. Tím asi nejslavnějším je přírodní krajina Wu-ling-jüan zařazená na seznam UNESCO. Právě zde se natáčel film Avatar. Denní náklady na vstupné a pobyt v parku se pohybují okolo jedné tisícikoruny.

Dalším zajímavým místem jsou hory Tianmen Mountains. Na stolovou horu vyveze turisty nejprve autobus, poslední stovky metrů obstará sedmero na sebe navazujících eskalátorů zabudovaných přímo ve skále. Na vrchol se lze dostat i lanovkou přímo z centra města. Následuje celodenní procházka po vrcholu hory, respektive po jejím obvodu. Číňané milují adrenalin a proto značnou část procházky kráčíte po skleněné cestě. Propast můžete sledovat přímo pod sebou.

Městská prefektura Čang-ťia-ťie láká i na nejdelší a nejvýše položený skleněný most světa. Měří skoro půl kilometru, nachází se ve výšce 360 metrů nad zemí. Pokud vám to nepřijde jako dostatečný adrenalin, můžete si z mostu skočit bungee jumping. V příštích měsících by měl být údajně zprovozněn. Po absolvování přechodu průhledného mostu následuje několikakilometrová procházka údolím a krátce i jeskyní. Během cesty mohou turisté utratit jüany kromě občerstvení i za adrenalinovou skluzavku nebo jízdu na laně. Zpět do města turisty doveze během pár minut menší loď.