Vědci upravili enzym, který pomůže rychleji rozložit kokain v těle | E15.cz

Závislost na kokainu drží své oběti pevně v hrsti. Člověk se z ní prakticky nikdy nevyléčí. I po létech abstinence stačí narkomanovi jediné „klopýtnutí“ k tomu, aby bílému prášku opět zcela podlehl. Léčba je zdlouhavá.

Lidí závislých na kokainu přibývá. Jestliže v roce 2014 odhadovala americká organizace National Survey on Drug Use and Health počet lidí závislých na kokainu na jeden milion, ale o tři roky později už musela zvýšit svůj odhad na víc než dvojnásobek. O oblibě této drogy jasně hovoří výsledky chemických analýz, při kterých vychází pozitivní na kokain většina prověřovaných bankovek.

A bylo celkem jedno, jestli si chemici vezmou na paškál euro, brazilský real, polský zlotý nebo českou korunu. V jiné studii analyzovali chemici vodu v čistírnách odpadních vod v 50 městech 18 zemí a výsledky jasně ukázaly, že o víkendech tu kokain teče proudem. Bezkonkurenční jedničkou kokainových víkendů se ukázaly Antverpy.

Vědci z americké Mayo Clinic pracují už delší dobu na léčbě závislosti na kokainu pomocí genové terapie. Už před dvaceti lety se jim podařilo získat enzym, který velmi rychle rozkládá kokain na neúčinné látky. Pokud by enzym koloval lidem v krvi, rozkládal by drogu tak rychle, že by nestačila v těle zaúčinkovat. Kupovat si drahou drogu a nemít z ní požitek by žádného narkomana dlouho nebavilo.

Enzym vznikl modifikací enzymu butylcholinesterázy, která se běžně vyskytuje v lidském těle a kromě jiných reakcí katalyzuje i loudavý rozklad kokainu. Malou modifikací genu se podařilo u BChE zvýšit rychlost rozkladu kokainu 2000krát.