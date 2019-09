Oaks Prague: 1. golfové hřiště v ČR s licencí PGA National | E15.cz

Když se v golfu řekne PGA National

PGA National platí v golfu za značku nejvyšší kvality a získat tuto licenci není jednoduché. Pouze 1 hřiště v 1 zemi ji může získat. V ČR to tedy bude residenční komplex Oaks Prague, jehož součástí golfové hřiště bude.

PGA National golfová hřiště v Evropě

Modry Las v Polsku Slieve Russell v Irsku Argentario Golf Resort & Spa v Itálii Kempinski & Antalya Golf Resort v Turecku The Belfry v Anglii Gleneagles ve Skotsku Aphrodite Hills na Kypru Zavidovo v Rusku Oaks Prague v Praze

Aby hřiště získalo licenci PGA National, je mimo jiné potřeba, aby mělo designovou TOP kvalitu. V tomto případě developer vsadil na jistotu. Pražské hřiště je dalším povedeným dítětem architekta Kyla Phillipse, který je průkopníkem environmentálně udržitelného golfového designu. Američan už navrhl např. legendární hřiště The Grove a Valderrama. Oaks Prague tedy bude disponovat nejvyššími kvalitami, aby mohlo hostit mezinárodní turnaje. Každé sebevíc vymazlené zařízení šlape na poloviční výkon, pokud nemá správné vedení. Provozovatel musí poskytovat nadstandardní služby, v případě Oaks Prague to je společnost Troon International a jejich Troon Prive. Troon spravuje více než 500 hřišť po světě a je jedničkou mezi provozovateli golfových hřišť. Projektu Oaks Prague při schvalování licence také hrálo do karet, že leží zhruba 30 minut od Letiště Václava Havla Praha.

Tým golfu právě zahájil zkušební provoz první golfové devítky, zahrát si na ní můžete pouze na pozvání.

Golfová akademie v Oaks Prague

Udělení licence PGA National je podmiňováno i zřízením golfové akademie exkluzivní kvality, které bude pod dozorem profíků z PGA. Pražské hřiště proto nabídne tréninkové zařízení špičkové úrovně, které počítá i s možností short game pro hráče s různými úrovněmi zkušeností.

K hřišti coby golfovým míčkem dohodil

Chcete bydlet co nejblíže k exkluzivnímu golfovému hřišti? Tak bydlete v Nebřenicích, které se nacházejí na jihovýchodním okraji Prahy. Oaks Prague nabízí první byty k prodeji a architektonickou nudu rozhodně nečekejte. V nabídce bytů naleznete atraktivní byty od architektů Chapman Taylor, jejichž bytové domy tvoří srdce městečka Oaks. Společný dvůr bytových domů je navržen v líbivých přírodních materiálech a navrhlo ho architektonické studio John Thompson. V zástavbě budou také i řadové domy s atriem a privátní zahradou od architektů studia McGarry-Moon.