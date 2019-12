Objevte kouzlo modelů BMW M na slanou vodu pouze na čerpacích stanicích Shell | E15.cz

Sůl nabízí díky svým chemickým vlastnostem řadu možností k využití. Platí to i pro unikátní modely BMW M, u kterých je princip pohonu založen na chemické reakci. Slaná voda sama o sobě energii nevyrábí, ale slanovodní baterie obsahuje malou kovovou destičku, kde je uložena energie. Jakmile dojde ke kontaktu destičky se slanou vodou, elektrony se dají do pohybu a vzniká elektřina. Slaná voda tak získává energii z kovové destičky a model BMW M je připraven vyrazit. Motor se rozběhne maximálně do jedné minuty. Každou slanovodní baterii lze použít dvakrát či třikrát, dohromady po dobu zhruba 30 minut. Po rozložení lze části baterie recyklovat. Po vyčerpání slanovodního pohonu lze do autíčka dokoupit dobíjecí baterii s USB kabelem s efektem podsvícení modelu.

S modely se dá užít spousta zábavy díky závodní dráze vyrobené ze 100% organického materiálu. Jedná se o hmotu, která zbude při lisování třtinové šťávy. Dráha je velmi variabilní a dá se doplňovat a rozšiřovat. Společně tak může závodit několik autíček naráz a o zábavu je postaráno. Cena autodráhy nebo dobíjecí baterie je 79 Kč, ale každý z těchto produktů lze získat také výměnou za 790 Shell ClubSmart bodů.

Čtyři modely slavné značky

Kolekce slanovodních modelů BMW M, dostupná výhradně na čerpacích stanicích Shell, představí celkem čtyři různé modely. Konkrétně jde o dva „civilní“ vozy (kupé BMW M2 a kabriolet BMW M4) a dva ryze závodní speciály (BMW M4 MOTORSPORT a BMW M8 GTE). Modely BMW M2 a M4 patří mezi sportovními vozy k tomu nejlepšímu, co můžete na silnicích řídit či potkat. Oba automobily se chlubí výkonem přesahujícím 400 koňských sil a zrychlením z nuly na 100 km/h během pouhých čtyř sekund! Ještě lepších hodnot dosahují oba závodní speciály. V případě BMW M4 MOTORSPORT nabízí jeho pohonná jednotka výkon přesahující hodnotu 600 koní. O mnoho nezaostává ani BMW M8 GTE z mistrovství světa ve vytrvalostních závodech, které se zúčastnilo i legendárního závodu 24 hodin Le Mans. Závodit je navíc možné také ve virtuálním světě – díky aplikaci Shell Racing, kterou si stáhnete zdarma, se zabavíte i na cestách. Více informací naleznete na webu www.shell.cz.