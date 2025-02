Óda na oblek. Přísná stará pravidla kancelářského oblečení končí, přišel čas na odvážnou krejčovinu

Slovo udržitelnost, ten velmi cool výraz, může být ve svém důsledku stejně subjektivní jako trendy. Především mnohé módní bible poukazují na udržitelnost a jakousi módní uvědomělost. Pravda ale je, že plýtvání, nadměrné nakupování a následné vyhazování oblečení přinášejí do módního průmyslu sami designéři a značky.

To oni chtějí co půl roku přinést aspoň dvě, někdy i pět nových kolekcí. Je čas si přiznat, že příliš vyrábíme, příliš přijímáme, ale už ne tolik skutečně konzumujeme. Módní průmysl je druhý největší znečišťovatel planety. Svět je dnes doslova zaplaven oblečením a nabídka již dávno překonala poptávku. Lidé neunosí ani půlku svého šatníku, spousta věcí putuje z obchodů přímo na skládku. Módní průmysl totiž víc než s lidskými potřebami pracuje s lidskými emocemi. Neprodává to, co lidé potřebují, ale co lidé chtějí nebo by „měli“ chtít.

I proto stojí za zvážení návrat ke kvalitě a řemeslu. „Výnosnou akcií vašeho šatníku se stane třeba sako šité na míru tradičními postupy a z těch nejlepších látek. Sako pak jednoduše nakombinujete na pracovní oběd, rande nebo večírek,“ radí Karel Řepa z krejčovství Galard.

Podotýká, že právě na míru šité sako či celý oblek byly pravděpodobné tím, co vám dlouhá léta vracelo výnosy v podobě perfektně upraveného vzhledu. „Tentokrát místo burzy nakupujte v zakázkovém krejčovství. Oproti běžné konfekci si odnesete oděv na míru, který vám padne na milimetr a svou nadčasovostí a kvalitou vám v šatníku vydrží roky,“ dodává.

Na míru. Oblek šitý na míru neznamená, že respektuje jen míry těla. O nic méně je v ateliéru důležitá vaše osobnost.

Celý proces začíná výběrem toho správného krejčího, který se pro nadcházející dobu stane něčím jako vaším důvěrníkem. Materiál i střih díky jeho péči nebude následovat akutní trendy, ale bude respektovat vaše potřeby.

Ve světě módy, jež sází na originalitu, což je to, co prodává, je těžké najít všestrannost. Lze však pracovat s něčím, co je funkční. Oblek, speciálně ten šitý na míru, má v pánském šatníku zcela speciální a neotřesitelné místo. A obleky v roce 2025 opuštějí všechna pravidla stylingu. Boty, vzory, doplňky… noste si, co chcete. Jediné, z čeho se ve světě krejčoviny neustoupilo, je kvalita.

Návrat k tradici. „Muž by měl vypadat, jako by si oblečení koupil s rozumem, pečlivě si ho oblékl a pak na něj zcela zapomněl,“ nechal se kdysi slyšet sir Edwin Hardy Amies. Právě Amies si jako jeden z prvních ihned po válce v roce 1946 založil salon na vyhlášené Savile Row, kde nabízel oblečení pro muže i ženy, což v té době bylo neobvyklé, protože Savile Row byla téměř výhradně centrem pánských obleků a košil na míru.

Šití na míru mělo velkou tradici i v české kotlině. Reprezentanty oboru byly Hana Podolská, mnohdy přezdívaná královnou prvorepublikové módy, salon Oldřicha Rosenbauma nebo Modelový dům Arnoštky Roubíčkové. Roku 1935 vstoupil mezi pánské krejčí v Praze nejvýznamnější konkurent, a to Salon Adam, nejprve jen jako pražská pobočka krejčovské firmy Kníže, založené roku 1925 v Karlových Varech.

S válkami a divokými politickými proměnami, kdy malé živnostníky vystřídaly velké závody, upadlo krejčovské řemeslo. Poslední desetiletí je však naštěstí vůči krejčovským kouzelníkům vstřícné a jejich umění umí ocenit nastupující generace fashionistů.

Cost per wear. Tohle je jediný vzoreček, který na hodině módy musíte znát. Jednoduše jde o to, že čím častěji danou věc nosíte, tím se stává „levnější“. Vybírejte oblek tak, aby se dal co nejvíce kombinovat. A tím nemyslím, abyste si pořídili další modrý. Spíš přemýšlejte nad materiálem. Nad tím, že oblek znamená taky samostatné sako a džíny nebo kalhoty se svetrem a třeba kabát. Vybírejte látky s různou strukturou. Právě tohle udělá váš šatník pestrým.

Oblek je mrtvý – ať žije oblek. Klasický dvoudílný oblek je odjakživa základem většiny pánských šatníků. Tento konkrétní okamžik se však jeví jako zlomový bod v historii krejčovství. V posledních letech pánové postupně rozepnuli knoflíky, protože se uvolnila pravidla oblékání, a košile a kravata již nejsou na mnoha pracovištích každodenní nutností. Po odhození starých pravidel kancelářského oblečení je ten správný čas na to, aby se krejčovství více bavilo. Oblek, který se osvobodil od pracovní doby, lze obléknout na slavnostní příležitost i na každodenní nošení. Zprávy o jeho zániku tedy byly značně přehnané; jeho nová éra právě začíná.

košile stenströms 4950 korun, svetr studio cielo 10 250 korun, sako eduard dressler 17 850 korun, šátek fraas 2150 korun, vše prodává studio cielo man | martin janas

Materiály. Nic proti internetovým nákupům, ale z fotografie lze získat jen velmi málo informací o materiálu. Pokud se tedy s krejčím nesetkáte osobně, vyplatí se o výběru látky něco málo vědět. Lněné plátno je synonymem pro léto, zatímco kostkovaný vzor prince z Walesu je klasický, jak jen může být. Ať už se rozhodnete pro vlnu, hedvábí nebo směs, hlavní roli zde hraje příležitost a předpověď počasí. Seersucker je skvělá lehká volba na léto, gabardén, pokud to vypadá na déšť.

rolák 4290 korun, sako na míru od 17 900 korun, vše galard, 6/ košile ghirardelli 5950 korun, sako eduard dressler 19 550 korun, vesta fradi 15 450 korun, šála andrea's 12 550 korun, vše prodává studio cielo ma | martin janas

Trojdílný oblek jako výhra. Pokud uvažujete o investici a rozhodnete se akceptovat pravidla krejčoviny, doporučuji třídílný oblek. Ne, tohle není krok zpět, ale dopředu! Proč? Nabízí několik možností jak jej nosit. Nejprve jako trojdílný komplet. Poté jako samostatný oblek. Následně každý kousek, tedy sako, vestu i kalhoty, můžete vynést samostatně. To je celkem pět variant. Pět variant, které můžete kombinovat s jinými oblekovými artikly, jako jsou neformální kalhoty, džíny, roláky a trička.

Smoking, kapitola sama pro sebe. Smokingy, též označované jako black tie, patří k tomu nejvyššímu v rámci pánského šatníku. I jejich tradičnost nebo zkostnatělost se v posledních letech posouvá. Klasické vázací motýlky alternují motýlky připomínající spíše opulentní mašle v duchu značek Lanvin, nebo naopak školní vázačky, které si kdysi oblíbil dům Gucci. Současně se motýlek vypouští zcela, nahrazují ho náhrdelníky, případně mizí košile a odhodlaní muži oblékají smoking na holé tělo.

košile na míru od 4290 korun, smoking na míru od 26 900 korun, motýlek 1790 korun, smokingové a manžetové knoflíčky 4990 korun, vše galard, | martin janas

Roláky. Není klasičtějšího kusu pánského šatníku než černý hladký rolák. Ostatně i James Bond ho několikrát oblékl. Muži si v něm ale obecně připadají zženštile. Proto místo dokonale padnoucího roláku volí vytahané úplety, které spíš připomínají basetovy plandající uši. Aby si rolák nebo i jakýkoli jiný svetr zachoval svůj původní tvar co nejdéle, dopřejte mu náležitou péči. Obecně platí, že veškerá vlna může do pračky jen na šetrný program na vlnu. Pokud ho máte extra rádi, vsaďte na ruční praní. Ostatně to si můžete přečíst na štítku. Co tam nenajdete, je fakt, že vlna nepatří na věšák. Nikdy!

rolák 4290 korun, sako na míru od 17 900 korun, vše Galard | martin janas

Kravata a šátky. Kravata je pomyslnou korunou celého outfitu. I ryze klasický oblek dokáže nápaditá kravata pozvednout a dodat mu názor.

Důležitá je šířka kravaty. Existuje pravidlo, že šířka kravaty by měla odpovídat šířce klopy saka. Samozřejmě shoda by měla panovat i mezi šířkou kravaty a střihem košile – širší, otevřené límce unesou širší kravatu a masivnější uzel, naopak uzavřenému límci sluší úzká kravata.

Kapitola sama pro sebe je párování vzorů. Pokud máte jednobarevný oblek a jednobarevnou košili lze říct, že můžete dát jakoukoli kravatu. Bude jen na vašem uvážení, jak odvážní se rozhodnete být. Je zajímavé, že různé druhy proužků si spolu rozumějí. Tedy pokud zvolíte košili s jemným proužkem, kombinujte ji s kravatou se širšími pruhy a obráceně. U kostkované košile se snažte vybrat kravatu opačného vzoru nebo zcela čistou. Stále oblíbené jsou také pletené kravaty. Vždy dbejte na to, aby byl vzor dostatečně velký a rozpoznatelný, viditelný a nenutil člověka proti vám na něj mžourat.

bunda Richard Brown, info o ceně v butiku, kravata Stenströms 3250 korun, vesta Montecore 13 950 korun, košile Van Laack 5850 korun, vše prodává Studio Cielo Man | martin janas

Barvy jsou hrou s lidským mozkem. Nic proti výrazným barvám a odvážným kombinacím, ale důležitá prezentace si zaslouží tmavě modrý oblek a burgundy kravatu. Právě taková kombinace je znakem sebedůvěry i projeveného respektu. Naopak se nebojte ani barevného monochromu, kdy oblek doplníte kravatou stejné barvy. Nejbližším kamarádem kravaty je kapesníček. Neplatí, že kapesníček musí kopírovat barvu, nebo dokonce vzor kravaty. Skvěle bude fungovat jednobarevný kapesníček v jednom z barevných tónů kravaty.

košile na míru od 4290 korun, oblek na míru od 25 900 korun, kravata 1990 korun, kapesníček 850 korun, vše galard | martin janas

Vrstvy. Sako slouží jako dobrý stavební základ. Ať už jej oblečete na svetr či mikinu, nebo naopak na sako navrstvíte péřovou vestu. Ano, je to lehce střet stylů, ale velice funkční a uznejte sami, že to má něco do sebe. Stejně tak se dobře snese klasická obleková vesta například s denimovou bundou či neformální plátěnou bundou.

svetr Arovescio 5250 korun, sako Fradi 23 650 korun, vše prodává Studio Cielo Man | martin janas

Boty. Obecně platí, že byste měli nosit boty, které jsou minimálně stejně tmavé jako váš oblek. Černá vlastně ani není barvou a pohlcuje všechny ostatní barvy viditelného spektra. Takže je to poměrně snadné – noste černé boty. Obleky námořnické modré se hodí i k většině barev bot. Podle našeho názoru však nejlépe ladí s variacemi tmavé, sytě hnědé barvy. Hnědé boty se dobře hodí k hnědým oblekům, ale jen se ujistěte, že se jedná o různé odstíny. A věčné téma – co tenisky? Ano! Pracujte s nimi jako s klasickou botou.