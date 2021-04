Olympijské výročí: před 125 lety byly zahájeny první novodobé hry | E15.cz

Šestého dubna 1896 byly v Aténách zahájeny I. letní olympijské hry, první po přestávce trvající přesně 1503 let. Stál za nimi francouzský baron Pierre de Coubertin, kterého unesla původní myšlenka antické olympiády a rozhodl se ji převést do současnosti. Ta novodobá spojovala sportovní výkony s posvátností míru a požadavkem rovnoprávnosti sportovců bez ohledu na rasové, politické a náboženské rozdíly. Byla to dobrá volba.