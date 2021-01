Nejchladnější město Finska usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2032 | E15.cz

Pětitisícové město Salla ve finském Laponsku odstartovalo kampaň, která by měla vyvrcholit oficiální přihláškou o pořadatelství letní olympiády v roce 2032. Zdálo by se, že může jít o vtip, ale opak je pravdou. Finové chtějí tímto krokem upozornit na efekty klimatické změny.

Je samozřejmě nepravděpodobné, že by zástupci Sally hostitelství získali. Radnici a marketérům, kteří mají i oficiální podporu hnutí za klima Fridays for Future, ale věří, že ke svému tématu získají pozornost, jakou by jinak jen těžko dostali.

„Salla se mění, celá planeta se mění a ne dobrým směrem,“ uvádí se v iniciačním prohlášení kampaně Salla 2032. Tu doprovází video rezidentů města v zimních kulisách, oděných ovšem v šortkách, plavkách a tričkách s krátkým rukávem. V místě, kde bývá zvykem, že teploty standardně klesají až k mínus 50 stupňům Celsia. Podle aktérů klipu ale brzy vše bude jinak a oni už jsou nyní připraveni.

„Kvůli globálnímu oteplování bude z našeho sněhu brzy písek,“ tvrdí například dva volejbalisté - herci. Léta jsou zkrátka delší a zimy kratší, říká k tomu starosta Sally, které je označováno za nejchladnější místo Finska, Erkki Parkkinen. „Zažíváme zelenání Arktidy,“ dodává Tuukkaa Petäjtä, profesor při Institutu pro klimatický výzkum (INAR).

Hostitelské místo letních olympijských her v roce 2032 by mělo být vybráno do roku 2025. Do té doby může Mezinárodní olympijský výbor postupně registrovat zájemce. Dosud o pořadatelství opatrně mluví několik zemí a měst. Například Budapešť, Istanbul nebo klastr více měst v Mexiku.

Poslední udělené pořadatelství bylo zatím u her v roce 2028, které by měly proběhnout v Los Angeles. Budoucnost olympiád je ale kvůli pokračující pandemii nemoci COVID-19 značně nejasná. Tokijské hry 2020 byly odloženy na letošek, vůbec ale není jisté, že se uskuteční alespoň v náhradním termínu.