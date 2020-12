Povinný home office. Co obnáší práce z domova? | E15.cz

Vláda svým nařízením č. 1102 ze dne 26. 10. 2020 nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Co přesně to ale znamená?

Z pohledu zaměstnavatelů je tak home office povinný, pokud jsou splněné obě podmínky, tedy že to odpovídá charakteru práce (tj. že se jedná obecně o práci, která není navázána na pracoviště zaměstnavatele, jak tomu je typicky třeba u ostrahy nebo dělnických profesí) a že je možné z domova plnohodnotně pracovat (např. ve smyslu zabezpečení internetového spojení a možnosti zaměstnance pracovat s nezbytnými podklady nebo zabezpečení ochrany obchodního tajemství zaměstnavatele). Nařízení tak nepřináší absolutní zákaz práce z pracoviště zaměstnavatele, ale směřuje na určité typy zejména kancelářských profesí.

Autor: PRK Partners

Musíte s tím souhlasit

Opatření ukládá tuto povinnost zaměstnavatelům, aniž by měnilo stávající úpravu zákoníku práce či jiné předpisy. Ani nařízení vlády tak nemění základní podmínku práce z domova, kterou je souhlas zaměstnance. Tato podmínka vychází dle našeho názoru především z Listiny základních práv a svobod chránící obydlí zaměstnance, potažmo i ze zákoníku práce. Jednoduše řečeno není možné bez výslovné zákonné opory nařizovat komukoliv, aby zůstal doma a něčemu se tam věnoval. To platí přes vydání krizového opatření vlády i pro zaměstnavatele.

Z tohoto důvodu je nařízení vlády bezzubé až nesmyslné, neboť stanoví povinnost zaměstnavateli, který ale nemá oprávnění jednostranně práci z domova nařídit. Máme proto za to, že pokud zaměstnanec takovou práci z domova odmítne (i kdyby byla vhodná a možná), nelze za to zaměstnavatele postihovat a uložit mu pokutu (ostatně, krizový zákon je v oblasti trestání značně “děravý“ a nestanoví pro porušení většiny krizových opatření žádnou sankci).

Žádná sankce pochopitelně nehrozí ani zaměstnanci, pokud home office odmítne, a to jak ze strany státních orgánů (nelze mu uložit pokutu), ani samotného zaměstnavatele (nejedná se o porušení pracovní kázně, za které by zaměstnanec mohl být propuštěn).

Dle našeho názoru by tak bylo vhodnější, pokud by vláda setrvala u dřívějšího “pouhého“ doporučení práce z domova, kterým se ostatně velká část zaměstnavatelů řídila.

Můžete požadovat náhradu nákladů?

Pokud již k výkonu práce z domova dojde, je nutné pamatovat na řadu aspektů. Zejména je nutné si uvědomit, že i při výkonu práce z domova platí, že zaměstnanci náleží náhrada nákladů, které s prací pro zaměstnavatele souvisejí. Určitým problémem je, že některé náklady, typicky náklady související se spotřebovanou elektrickou energií nebo vodou či s vytápěním bytu se špatně vyčíslují (prokazují), přičemž dle výkladu Generálního finančního ředitelství (které mimo jiné i metodicky vede finanční úřady při kontrolách) není možné takové náklady paušalizovat (pokud tak zaměstnavatel postupuje, není možné vyloučit negativní daňové dopady, a to zejména doměření daně z vyplaceného paušálu). Z tohoto pohledu tak je vhodnější buď náhradu nákladů neposkytovat, nebude-li možné, aby zaměstnanci konkrétní náklady prokázali, případně z paušální náhrady pro vyloučení veškerých debat odvést daň z příjmů i povinné odvody. Je pravdou, že doposud se náklady většinou neposkytovaly (home office byl zatím vnímán zaměstnanci jako benefit), respektive nám není znám žádný případ doměření odvodů z paušální náhrady. Otázkou ale je, zda současné masivní rozšíření práce z domova, která je navíc vyžadována zaměstnavateli, a to často v plném rozsahu sjednaného úvazku, v brzké době nepřinese posun i v oblasti náhrady nákladů a následně i spory mezi zaměstnanci a případné postihy ze strany státních orgánů.

Pro úplnost také připomínám, že i při práci z domova má zaměstnavatel obecnou povinnost zajistit bezpečné pracovní podmínky a tedy že by domácí pracoviště mělo splňovat základní podmínky BOZP, se kterými by měl být zaměstnanec seznámen před zahájením práce z domova. Konečně rovněž při práci z domova může dojít k pracovnímu úrazu spojenému se všemi nároky zaměstnance. Naštěstí jsme zatím nezaznamenali, že by s jejich kompenzací ze strany pojišťoven administrujících zákonné pojištění zaměstnavatelů (tj. Kooperativy a České pojišťovny) byly nějaké problémy (to se ale také může v budoucnu při navýšení počtu úrazů změnit).

