Prague Foodie Experts – profesionálové gastronomického servisu | E15.cz

Ve vodách pražské gastronomie se objevil nový žralok, v seskupení Prague Foodie Experts (PFE), který se zaměřuje na komplexní portfolio v rámci gastroslužeb. Od občerstvení do kanceláří přes špičkové restaurace, až k těm největším akcím v řádech tisíců hostů. „Dá se říct, že umíme pro klienta připravit cokoli, a to v maximální kvalitě,“ říká v rozhovoru výkonný ředitel PFE Daniel Prošek.

Pane Prošku, Prague Foodie Experts je svým zaměřením zajímavý tým. Čím se primárně zabýváte?

Jsme skupinou odborníků se zaměřením na organizaci gastronomických akcí, servisu a všeho, co si pod tím dokážete představit. V této chvíli zastupujeme tři gastro společnosti pyšnící se tradicí a důrazem na kvalitu. Konkrétně se jedná o GARE Restaurants, Jez! Koncept a Hostivařskou přehradu. Díky tomu, že tyto společnosti navzájem dlouhodobě spolupracují, byl jeden obchodní tým – Prague Foodie Experts − vlastně logickým krokem. Náš servis je tak mnohem bohatší a dá se říct, že umíme pro klienta připravit cokoli, a to v maximální kvalitě.

Co všechno tedy vaše nabídka obsahuje?

Klientům nabízíme kompletní servis teambuildingů, firemní večeře, ale třeba i obědy do kanceláří, kompletní catering, kamkoli je potřeba, business snídaně a obědy v reprezentativních prostorách… A pak na to navazujeme speciálními akcemi, které by třeba jinde v Praze jenom těžko hledali.

Co konkrétně máte na mysli?

Díky širokému portfoliu provozoven a zaměření zařídíme cokoli od dětské oslavy v nádherném dětském areálu Vltavanů 229, rozverné zabíjačky ve Vozovně uprostřed parku Stromovka, privátní business degustaci francouzských vín, pronájem Hostivařské přehrady s kompletním servisem, akci na klíč v prostorách Národního divadla, Stavovského divadla a nově od ledna 2020 i Státní Opery. Ve všech těchto prostorách máme, díky zastoupení společností GARE Restaurants, Jez! Koncept či Hostík s.r.o. exkluzivitu a provozujeme zde gastronomické služby. Takový balíček je samozřejmě obrovská deviza. Oproti konkurenci nás dělá výjimečnými.

Překvapilo mě označení Vašich zaměstnanců, kdy oproti běžným manažerským postům máte ambasadorky. Má to nějaký důvod?

Ano, ten nejzásadnější je naše vize a s ním spojený unikátní přístup ke klientovi. Nechceme obchodní zástupce, kteří s klientem komunikují standardní business. U nás dostanete partnera, který je vždy na vaší straně a vždy se o vás postará. Ve firmě používáme takový úsměvný příměr. Pokud pan Novák ředitel společnosti „Nesu ti štěstí“ zapomene na dětskou oslavu pro jejich malého synka, tak nezoufá a nepropadá panice. Zavolá naší ambasadorce, která se o vše postará a vše zajistí. Stejný pan Novák má obchodní schůzku v centru Prahy a sekretářka zapomněla udělat rezervaci, opět se nic neděje, vždyť stačí zavolat PFE, respektive své ambasadorce a ta mu během chvilky nabídne třeba restauraci zaměřenou na ryby a belgickou kuchyň Les Moules v Pařížské ulici, či francouzskou gastronomii v restauraci La Gare. Pokud chtějí pánové českou klasiku, zařídí jím stůl U Supa v Celetné ulici. A výčet našich možností zdaleka nekončí. Klient si může vybrat z delšího seznamu provozoven, které PFE zastupuje. No a do třetice tentýž pan Novák potřebuje zajistit občerstvení na poradu do své kanceláře. Opět pouze jedna kontaktní osoba – jeho osobní ambasadorka vše zajistí přes službu Jez Office, která se zaměřuje pouze na občerstvení do kanceláří v moderním slangu, chcete-li office cateringu.

Obrovskou satisfakcí pro klienta je pak Loajality program, kdy se za služby načítají body. Ty si pak pan Novák může vyčerpat v podobě zážitkových kurzů, sváteční večeře nebo třeba firemního teambuildingu.

To zní zajímavě a hodně komplexně. Uvedl jste také, že se pohybujete i v prostorách předních pražských divadel. Jakou službu zde přesně nabízíte?

Předně, zde v rámci skupiny a značky Jez Koncept-Divadelní catering zajišťujeme klasické prodejní bary. Návštěvníci divadel je dobře znají. Díky spojení a vytvoření obchodní společnosti PFE došlo k navázání spolupráce s Národním divadlem, kdy jsme jediní na trhu, kteří dokáží nejen vykomunikovat ale i zajistit komplexní servis pro klienty. Od vstupenek, rezervace prostor, připravení občerstvení až po samotnou produkci. Klient opět nic nemusí řešit, ambasadoři z PFE se o vše postarají.

Závěrem by mne zajímalo, zda chystáte nějaké novinky pro rok 2020.

Ano a není jich málo! Co mohu v tuto chvíli prozradit je Státní opera, která se bude otvírat v lednu 2020. I zde budeme nabízet komplexní servis. Jak běžné zajištění prodejních barů pod skupinou Jez Koncept-Divadelní catering, tak veškeré služby, které nyní nabízíme v rámci Národního a Stavovského divadla. Další novinkou, která je na spadnutí, je zbrusu nový provoz na Hlavním nádraží v prostorách Fantovy budovy, což bude velmi atraktivní koncept. Více v tuto chvíli prozradit nemohu, snad jen doporučit, aby se lidé přišli podívat. Rozhodně to bude stát za to!