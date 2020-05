Kapitán Demo, Tři sestry, Wohnout a další. Koronavirus v písních | E15.cz

Písničkáři a kapely nemohou kvůli vládním opatřením koncertovat veřejně, a tak dělají to, co jim jde i doma – tvoří. Vznikla tak řada písní, jejichž ústředním tématem je právě koronavirus. Někteří svou skladbu pojali edukativně (noste roušky!), jiní se snaží popasovat s home office a neodbytnými dětmi, a část zase nemůže přijít na jméno premiéru Andreji Babišovi, neboť prý jeho vláda nedělá, co má a snaží se jen situaci využít. Tady je deset písní, které by vám neměly na téma koronavirus uniknout.

Kapitán Demo: Kdo to má?

Kapitán Demo přetextoval svou nedávnou píseň o drogách na klubové scéně. Její refrén dostal v současné době skutečně zcela nový a velmi trefný rozměr, neboť se v něm ptá: Kdo to má? Kdo to má?

„Každej z nás má svoji karanténu / na to nepomůže ani dvacet paralenů / kašle tvůj šéf, kašle i tvoje tchýně / začlo to v Číně a už je to ve Zlíně,“ zpívá Kapitán Demo, přičemž píseň stejně jako původní verzi vyšperkoval citací ze seriálu majora Zemana „Tohle svinstvo nezná hranice“.

Wohnout: Jsme na zkoušce v roušce

Kapela Wohnout řeší zásadní téma, jak v době koncertní pauzy nevypadnout z rytmu a nadále pilovat svůj repertoár. Řešením je zkouška na dálku... ale raději s ochrannými prostředky, že.

Vznikla tak svižná a dosud podle mínění autora článku asi nejlepší „koronavirová“ píseň s chytlavým refrénem „Jsme na zkoušce v roušce / do ksichtu ti nevidím,“ na níž se mimo jiné podíleli i Dara Rolins, Oto Klempíř z J.A.R., Vašek Bláha z Divokýho Billa, Márdi z Vypsané fixy nebo písničkář Pokáč.

Republika Blaník: Nejsi v tom sám

Rozhodně největší osazenstvo dali dohromady tvůrci internetové politické satiry Republika Blaník. Na písni kapely Midi Lidi Nejsi v tom sám se podílelo hned patnáct zpěváků včetně „Blaníka“ Marka Daniela, Dana Bárty, Báry Basikové, Tomáše a Tamary Klusových či Eriky Stárkové známé ze seriálu Most!

Klip začíná jak jinak na toaletě a ironickým proslovem samotného Blaníka, v němž se „zastává“ premiéra Babiše. „Co musíme udělat všichni, je bejt pozitivní, táhnout za jeden provaz a děkovat soudruhům z Číny, že po tom, co do světa vypustili epidemii, nám chtějí prodat miliony roušek. Bez Zemana s Tvrdíkem by to nešlo, jak říká přítel Hamáček,“ prohlašuje Blaník.

Xindl X: Roušky, šijeme roušky

Asi nejvíce se do šéfa kabinetu Babiše navezl Xindl X. To byl asi také důvod, proč původní verze jeho písně Roušky, šijeme roušky na melodii dávného hitu Michala Davida s refreném Colu, pijeme colu, u Davida narazil a vynutil si stáhnutí klipu z „těch internetů“.

Xindl X tedy napsal vlastní hudbu. „Diví, Babiš se diví / a do médií šíří informace nepravdivý / jsme mu vážně všichni k smíchu... / ale co naplat, roušku si spíchnu,“ zpívá. Případně: „Roušky, šijeme roušky / a Babiš zatím sbírá body a fanoušky / Ježíši, Josefe, Maria Panno / jak ještě někdo může volit ANO?“

Jana Rychterová: Víno

Zavřené školy způsobily starosti řadě matek, které si v práci vzaly home office, aby se mohly starat o své rozverné děti, což může být jaksi náročné na psychiku. Řešením může být... dostatek tekutých zásob.

„Žvejkačka a bonbón v důležitým spisu / 130krát mami, on mě zase mlátí / tohleto je všechno krása home officu / tak já si jdu nalejt, než mě amok sklátí,“ zpívá písničkářka Jana Rychterová v písní nazvané lakonicky Víno.

Tři sestry: Tak čau lidi

Když nelze vystupovat před fanoušky, tak alespoň bez nich a spustit on-line přenos. Tři sestry si tak zahrály v polovině dubna v prázdné Akropoli a při té příležitosti představily píseň Tak čau lidi.

V ní opět dostává na frak premiér Babiš. „Až se znovu narodím, tak chci být úředník / za plný plat budu v karanténě řadu dní / nebo ještě lepší je podepsat smlouvu s čertem / anebo mít aspoň dobrý vztahy s Agrofertem,“ zpívá Fanánek Hagen.

Pokáč: Co dělat během karantény

A nyní trochu edukativního přistupu. Písničkář Pokáč v rámci svého cyklu Rychlovky napsal hned dvě písně k nynější pandemii. První nazval Jak na korona virus, druhou pak Co dělat během karantény.

„Usnout ve dne před telkou / potom pohádat se s manželkou / s robovysavačem curling hrát / z toaleťáků stavět obří hrad / to je pár rad / co dá se během karantény dělat,“ míní.

Mirai a Nikol Štíbrová: Dej si roušku

Zatímco Pokáč ve svých Rychlovkách neztrácí smysl pro ironii a sarkasmus, Mirai s Nikol Štíbrovou společnou píseň Dej si roušku pojali jako popově laděnou výchovnou radu pro své převážně teenagerovské publikum.

„Roušku, dej si roušku / nestyď se, chráníš mě a já zase tebe / roušku, dej si roušku / mysli na druhé a ne jenom na sebe,“ zpívají, přičemž celý klip končí nápisem: „Nos roušku i Ty! Má to smysl“. Asi má – vzhledem ke třem milionům zhlédnutí na Youtube.

MC Adolfeen: Corona firus

A na závěr následuje kategorie „bizár". S koronavirem se popasovala i plyšová postavička MC Adolfeena vytvořená DJ Roxtarem, ovšem nutno říct, že pro děti a mladistvé rapovaná píseň kvůli vulgaritám není.

Ale zase má vtip. „Koronavirus kašlu na to / roušky maj´ cenu větší než zlato / jestli máš horečku, sračku a kašel / tak si tě ten zákeřnej p.čus našel,“ nemaže se s tím autor.

Korona Song (Jožin z bažin)

Přepracování neušla ani dávná slavná píseň Ivana Mládka Jožin z bažin, do níž se pustil youtuber jménem EnVi.

„Rouška, rouška, ta mi trha ouška / kašlu pčíkám, s koronou si tykám / hlava bolí, teplota mi stoupá / hygiena na dveře mi bouchá / na koronavirus, koho by to napadlo / platí jen a pouze dezinfekční letadlo," zpívá.