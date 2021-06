Půjčka na dovolenou: Chytrý tah nebo cesta do pekel? | E15.cz

Už minulé léto bylo spojené s mnoha omezeními v cestování do zahraničí, touha vycestovat je letos možná ještě o to větší. Cesta za mořem či horami může být opravdu zážitek na mnoho let. V dobrém i zlém. Má v tomto ohledu smysl půjčka na dovolenou?

V článcích na téma spotřebitelské úvěry se kromě jiného dozvíte, jak je zbytečné a nesmyslné půjčovat si na dárky či na dovolenou. Radost, případně užitek z dovolené či předaného daru nebude trvat tak dlouho, jak budete splácet samotný úvěr. Závěr bývá jasný: na dovolenou si nepůjčujte! Je to ale opravdu tak a je půjčka na dovolenou cesta do pekel? Ne vždy to tak musí být.

Kdy je půjčka na dovolenou cesta do pekel

Pokud s domácím rozpočtem vycházíte jen tak tak, půjčka na dovolenou není rozhodně to pravé pro vás. Dovolená není to, co by mohlo v jakémkoliv směru zlepšit vaši stávající finanční situaci. V situaci napjatého rozpočtu, kdy na konci měsíce končíte s “nulou na účtu” by se daly pochopit snad jen úvěry, které by takovou situaci mohly zlepšit, ale rozhodně ne úvěry na pouhou spotřebu nebo úvěry typu “udělám si radost”. Splácení úvěru a úroků může být zátěž na několik let.

V takovém případě se může půjčka na dovolenou označit opravdu za cestu do pekel. Zvažte i černé scénáře, že se na dovolené zraníte, stane se vám nehoda, na základě které nebudete schopni další měsíce pracovat. Z dovolené vám zůstane na triku úvěr, který musíte splatit, přitom příjem do rodinného rozpočtu utrpí vaší pracovní neschopností.

Pokud už si budete z úvěru pořizovat dovolenou, pojistěte se. Rozhodně nezanedbejte sjednání cestovního pojištění. Pomůže vám tuto situaci zvládnout. Můžete se také spolehnout na povinné ručení, které za vás kryje újmu na zdraví a na majetku v případě zavinění dopravní nehody. Před odjezdem si ještě řádně ověřte, zda vaše pojištění platí i v zemi, kam míříte.

Kdy je cestování na úvěr chytrý tah

Na druhou stranu k cestování zkuste přistupovat jinak a netradičně. Chtějte od cestování dlouhodobý přínos. Ten se skrývá např. v jazykovém kurzu absolvovaném v zahraničí. Bude-li vaše dovolená směřovat k osobnímu a profesnímu rozvoji, úvěr by se dal pochopit, protože s vaší vyšší kvalifikací roste šance na uplatnění na pracovním trhu, případně rozšíří se možnosti najít lépe placené zaměstnání.

Letní práce v zahraničí může přinést více, než vás bude stát letenka, zajištění ubytování a další formality, a to i přes nákup na úvěr. Úvěr tak hravě splatíte ještě ve chvíli, kdy jste stále v zahraničí. Pokud se vám podaří najít práci v oboru, bude to jedině další plus do sbírky.

Jaké půjčky?

Zajímavým řešením může být revolvingový úvěr, pokud máte naprostou jistotu, že ho dokážete ve velmi krátké době splatit. Jedná se o úvěr, ve kterém je schválená částka, úvěrový rámec, do jejíž výše si můžete peníze libovolně půjčovat. Zároveň tento úvěr splácíte. Pozornost však věnujte úrokovým sazbám a poplatkům za jeho čerpání.

Dají se využít také úvěry ke kreditním kartám. Za pozornost stojí např. kontokorentní úvěr. S kontokorentem sjednaným k běžnému účtu může klient z běžného účtu provádět platby, i když na účtu již nemá dostatek vlastních peněžních prostředků. Platí se jen za období, kdy klient úvěr čerpá, přitom obvykle úvěrové společnosti nabízí klientovi i bezúročné období. Pokud peníze vrátí do konce tohoto období (obvykle konec následujícího kalendářního měsíce), neplatí nic navíc, žádné úroky.

Hodnocení úvěru před jeho podpisem

Než podepíšete jakoukoliv úvěrovou smlouvu, zvažte, jestli opravdu peníze potřebujete, ale domyslete i další důsledky - zvládnete půjčku splácet, zlepší nebo zhorší vaši finanční situaci? Musíte mít naprostou jistotu, že úvěr zvládnete splácet a nezpůsobí vám žádné další problémy.

Důkladně si přečtěte smluvní podmínky. Ačkoliv to zazní v každém rádci na téma úvěry, zopakujeme to i nyní, protože je to obzvláště důležitý krok. Vysloveně se soustřeďte na informaci o průběhu předčasného splacení, smluvní pokuty, ale i o tom, jak postupovat v případě zrušení vašeho zájezdu. Vysvětlení úvěrového poradce chtějte písemně - v papírové podobě nebo e-mailem. Budete se tak mít od čeho v případě problémů odpíchnout.

U samotného úvěru se nedívejte jen na splácenou měsíční částku případně úrokovou sazbu, zkoumejte RPSN, které vyjadřuje celkové náklady na úvěr, tedy souhrn všech poplatků za úvěr.

Půjčka na dovolenou nemusí být vždy špatnou volbou. Pokud potřebujete pomoci s výpočtem, do jaké míry úvěr zatíží váš rodinný rozpočet, kontaktujte poradce, kterému věříte a se kterým má někdo z vašich kamarádů a známých dobré zkušenosti. Bez cestovního pojištění se do zahraničí s úvěrem nepouštějte.