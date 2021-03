Perseverance se dal do pohybu, ujel několik metrů | E15.cz

„I’m on the move!“. Takový vzkaz uvedlo dnes na svém oficiálním twitterovém účtu vozítko Perseverance. Inženýři NASA již dříve úspěšně vyzkoušeli pohyblivé rameno Perseverance a otáčení kola. Vozítko tento test zaznamenalo a jeho výsledky se pochlubilo i na oficiálním twitterovém účtu.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

Mise Mars 2020 začala loni 30. července startem rakety Atlas V z floridského mysu Canaveral. Vozítko Perseverance, v překladu Vytrvalost, putovalo k Marsu přes šest a půl měsíce rychlostí 2,5 kilometru za vteřinu.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021

Perseverance, jehož plánovaná provozuschopnost je jeden marsovský rok, tedy 687 pozemských dnů, dostalo čtyři vědecké cíle. Prvním je najít prostředí, jenž mohlo v minulosti podporovat mikrobiální život, a druhým hledat známky někdejšího možného života v takových prostředích – zejména v horninách, o nichž se ví, že mohou zachovávat stopy života.

Třetím úkolem dosud největšího a nejsofistikovanějšího vozítka pro průzkum Marsu je vyvrtávat vzorky hornin a půdy. Ty se pak uloží do zapečetěných kovových trubic, jež by měly příští mise přepravit k podrobné analýze na Zemi.

Čtvrtým cílem projektu je příprava pilotovaných výprav na rudou planetu, přesněji testování techniky využitelné při těchto misích. Týká se to například ověření postupu výroby kyslíku z atmosféry Marsu a nalezení jiných možných zdrojů, například podzemní vody. Součástí čtvrtého cíle je také zdokonalení techniky přistávání, získávání informací o počasí, prachu a dalších podmínkách prostředí, které mohou působit na astronauty žijící a pracující na Marsu.

Při volbě místa přistání zvolila NASA kráter Jezero proto, že se tam podle předpokladu vědců před 3,5 miliardy let nacházela voda. To je také důvod, proč by se právě tam mohly uchovat stopy někdejšího života.

Podívejte se na úspěšné přistání vozítka Perseverance a radost ve středisku NASA: