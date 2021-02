NASA | Perseverance: Jaké jsou její úkoly? Panorama z Marsu | E15.cz

Rover Perseverance je poháněn jaderným reaktorem a kromě 25 kamer s vysokým rozlišením je navíc osazen laserem a přístroji pro chemický rozbor. Perseverance je rovněž vybavený dvěma mikrofony. Ty zaznamenávají zvuk roveru – NASA totiž plánuje zkoumání zvuku při vrtání vzorků hornin a sedimentů na povrchu Marsu, z něhož by bylo možné učinit závěry o tvrdosti materiálu. Odborníci se domnívají, že analýza zvukových záznamů navíc poskytne nová data o atmosféře Marsu.

Poslechněte si zvuky z Marsu:

V první části převažuje zvuk samotného roveru Perseverance. V druhé polovině je zvuk již vyčištěný. Můžete tak slyšet zvuk větru na rudé planetě.

Sit back and listen to the first *directly recorded* sounds of Mars.



The first audio file includes noise from the rover, the second one filters out that noise. The louder sound you hear is a 5m/s wind gust. pic.twitter.com/VREXp1AfnJ