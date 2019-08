V Černobylu musel do akce i tank pro pohlaváry | E15.cz

Vojáci mu říkali „vůz posledního soudu“ a bylo to pojmenování docela přesné. Kdyby se studená válka změnila v jadernou apokalypsu, mělo obrněné vozidlo oficiálně nazývané „Ladoga“ zajistit přežití nejvyššího vedení země. Můžeme jen hádat, koho by v takovém případě politici vedli do útoku, ale k jejich vlastní ochraně rozhodně sloužila v té době ta nejlepší technika, kterou měl Sovětský svaz k dispozici.

Roky se předpokládalo, že se žádný z těchto unikátních strojů nedochoval. Ale přišlo senzační překvapení - ve městě Kamensk-Šachtinskij v Rostovské oblasti se jedno vozidlo podařilo objevit, a to dokonce v zachovalém stavu. Stroj se stal dalším exponátem vojenského muzea „Park Patriot“, který nedaleko Moskvy postupně nahrazuje známý areál „Kubinka“.

„Ladoga“ představovala v roce 1986 úplnou novinku. Se stavbou malé série pěti kusů se začalo v Kirovském závodě v Leningradě jenom čtyři roky před černobylskou tragédií. Tým inženýra V. I. Burenkova za základ použil podvozek tanku T-80. Tehdy konstruktéři netušili, že jejich stroj se za pár let bude velmi hodit, i když za úplně jiných podmínek, než pro jaké byl plánován.

Existuje něco podobného dneska? „Ocel, stejně jako každý těžký materiál, chrání před radiací. Nevím o žádném vozidle, které by mělo ještě navíc nějaké další, například olověné plátování,“ řekl Blesk Zprávám kpt. Dušan Trefilík z Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení.