Solární články integrované do oblečení budou nabíjet elektroniku na vašem těle | E15.cz

Vědci vytvořili nový typ miniaturních solárních článků. Malé solární panely jsou určeně pro integraci přímo do textilu. Díky tomu lze generovat elektřinu z běžného světla a dobíjet tak různou elektroniku.

Vědci z Nottingham Trent University (NTU) představili nový druh miniaturního solárního článku, který je určen pro nasazení v textilu. Dle vyjádření se jedná o budoucnost oblečení, které bude schopné zdarma dobíjet běžnou elektroniku na těle, ale třeba i chytrý mobilní telefon.

Elektroniky, kterou nosíme stále při sobě, začíná rapidně přibývat. Zatímco původně to byl jen chytrý mobilní telefon, nyní se k tomu přidaly chytré hodinky a náramky, bezdrátová sluchátka a do budoucna lze očekávat i brýle pro rozšířenou realitu. Každé bezdrátové zařízení ale jednoduše znamená další baterii, o kterou se musíte starat a v pravidelných intervalech ji dobíjet.

Pokud bychom ale stále generovaly elektřinu v rámci oblečení, tento problém by byl vyřešen a skončila by otravná nutnost neustálého nabíjení. A přesně na to se soustředí nové miniaturní solární články.

Opravdu miniaturní

Vyvinuté solární články jsou opravdu malé - na délku mají 3 milimetry a na šířku pouze 1,5 milimetru. V rámci této velikosti se navíc nachází i konstrukce, která umožňuje snadné tkaní a pletení přímo s běžnými látkami, jež jsou používané pro různé druhy oblečení.

Díky malým rozměrům nejsou tyto články jednoduše viditelné, takže i když jich je více přímo v textilu a oděvu, nelze to jednoduše poznat. Takové oblečení přitom generuje poměrně dost elektřiny.

Takzvaný „chytrý textil“ má být budoucností oblečení a možná i další segmentů, kde to dává smysl.

Stačí na dobíjení

Vědci otestovali, že systém těchto miniaturních solárních článků je schopen dobíjet chytrý náramek Fitbit nebo dokonce i náročnější chytrý mobilní telefon. V současné formě prototypu bylo naměřeno, že 200 těchto článků generovalo 2,5 V až 10 V a výkonem až 80 mW.

200 prototypových článků se přitom vešlo do oblasti o velikost přibližně 5 × 5 centimetrů. Při osazení 2 tisíc kusů článků je tak možné nabíjet i mobilní telefon.

Zvyšování efektivity a další miniaturizace

Vývoj je stále ve fázi prototypu, ale už teď je vidět, že má jasné použitelné výsledky. Že má toto řešení možná velkou budoucnost, doplňuje fakt, že solární články jsou stále efektivnější na jednotku plochy a mohou být dokonce i průhledné.

To vše nakonec může velmi snadno vést ještě k další miniaturizaci, kdy zcela zmizí klasické „hloupé“ oblečení a bude se prodávat právě takové, které bude tvořené solárními články a další chytrou elektronikou.