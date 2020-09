Světlo na konci tunelu eventového odvětví | E15.cz

Andrea Knopová je CEO společnosti ImpromptMe, jejímž produktem je platforma, která ve virtuálním prostředí nahrazuje něco, co v běžném životě zařizují sympatie a chemie: seznamování a propojování lidí. Jak networkovat v době, která živému setkávání příliš nepřeje, prozradí už brzy na virtuální konferenci o budoucnosti konferencí Event(ually!).

Andreo, dalo by se říct, že pro Vás byl předešlý půlrok, kdy firmy musely ve velkém sahat po virtuálních řešeních, požehnáním?

Spíš naopak - byl to pro nás obrovský průšvih! My měli platformu pro fyzické konference, proto když se vše začalo zavírat, málem to naši rok fungující firmu položilo.

Co Vás přimělo nepodlehnout skepsi?

Zaprvé jsme měli obrovskou morální a byznysovou podporu od našeho investora Startup Wise Guys, kteří jsou zároveň i naším klientem. A za druhé to byl obrovský pocit zodpovědnosti právě za naše klienty, kteří sice částečně své aktivity do onlinu převedli, ale chodili za námi s tím, že bez networkingu se to dlouhodobě dělat nedá.

Pořádáte konferenci Event(ually!), kterou prezentujete jako konferenci o budoucnosti konferencí. Jak ji vidíte Vy?

Jako obrovskou příležitost, které není třeba se bát, naopak! Příchod virtuálních a hybridních konferencí se očekával už déle - současná krize jen vše urychlila. Hybridní konference otevírají nové možnosti pro návštěvníky, sponzory a organizátory. Návštěvník nebo sponzor dnes může za stejné, nebo i menší, peníze navázat nové byznysové kontakty s lidmi z celého světa bez nutnosti cestovat, organizátor zase výrazně navýšit celkový počet účastníků konference tím, že ji zpřístupní i virtuálním návštěvníkům.

Pro koho se tedy hodí konference Event(ually!)?

Rozhodně pro zástupce řad eventových agentur a organizátory, kteří hledají nové způsoby fungování. Tím, že konference poběží na naší platformě, mohou si udělat představu, co dnes virtuální nástroje dokážou. Zároveň i pro zástupce konferenčních center a další dodavatele navázané na tento byznys.

Jsou těmto inovacím už dnes eventové agentury otevřené?

Některé ano, jiné doufají v návrat “starých časů”. Ty progresivnější si jasně uvědomují, že velké mezinárodní konference se dnes standardním způsobem organizovat nedají, a hledají způsoby JAK je zorganizovat jinak. Právě vidina hybridních konferencí je velmi lákavá - netrpí na nich totiž nikdo: Konferenční centra, eventové agentury, dodavatelé… Avšak musí se to udělat dobře - to znamená uspokojit klienta, návštěvníky i sponzory.

Na co se návštěvníci Event(ually!) mohou těšit?

Na odpoledne nabité přednáškami a panelovými diskuzemi od těch největších odborníků z Čech i zahraničí. A samozřejmě i na vyzkoušení naší virtuální platformy ImpromptMe, která nabídne nejen přenos přednášek, live Q&A, ale především i možnost 1 on 1 online schůzek s dalšími návštěvníky a našimi skvělými speakery! Lístky můžete kupovat zde.