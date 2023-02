Tvůrci chtějí dělat filmy bez uhlíkové stopy. Čeští filmaři už pro to mají svůj manuál | e15.cz

Podle studie sdružení British Film Institute činí uhlíková stopa typického filmového blockbusteru 2840 tun CO2. Není divu, že se tlak na větší zodpovědnost vůči životnímu prostředí filmového a televizního průmyslu dotýká stále více. Právě filmaři v Británii jsou průkopníky „zeleného natáčení“. Snižování uhlíkové stopy správně nastavenými kroky a jejímu měření pomocí takzvaných uhlíkových kalkulaček se na ostrovech věnují již od nultých let. Fenomén tzv. greenfilmingu ale zapouští kořeny čím dál více i u nás.

„Lidé kolem filmu a televize obecně na témata udržitelnosti slyší a považují je za důležitá,“ říká Hana de Goeij, která působí jako vedoucí udržitelného natáčení a obsahu TV Nova. „Na natáčení musí panovat pořádek a je potřeba nastavovat pravidla včas, a ne za pochodu. Pak všichni vědí, na čem jsou, a podle nastavených pravidel fungují. Jediným nepřítelem je samozřejmě čas, protože přípravy i natáčení jsou často časově dost vypjaté.“

Cílem udržitelného natáčení je minimalizovat jeho uhlíkovou stopu. „Například při přípravě produkce zohledňujeme, kde budeme natáčet a jaké jsou dojezdové vzdálenosti, řešíme energie a to, zda se budeme moct připojit do běžné sítě, nebo budeme potřebovat agregát, chceme zajistit správné nakládání s odpady,“ vysvětluje de Goeij, která v minulosti pracovala jako regionální dopisovatelka New York Times. Podílela se dokonce na reportáži oceněné Pulitzerovou cenou.

„Stejně tak jsou to ale i viditelné drobnější věci typu nahrazení všech jednorázových obalů. Například chceme členům v našich štábech věnovat lahve na vodu a termohrnky na kávu, které by si nosili na natáčení. Anebo minimalizujeme tisk a dispozice posíláme elektronicky,“ vypočítává.