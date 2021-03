Suezský průplav je stále zablokovaný a svět se baví | E15.cz

Kontejnerová loď Ever Given o délce čtyř fotbalových hřišť a váze 220 tisíc tun, která uvázla v Suezském průplavu a tuto vodní cestu zatarasila, se postupně stala terčem vtipálků. Tvůrci memů už jí stylizují do světa Pána Prstenů. Její vyproštění by podle odborníků mohlo za špatného počasí trvat i několik týdnů.

Odborníci tvrdí, že chyby a uváznutí lodi se měl dopustit kapitán lodi Ever Given. Ten si čas při čekání na povel ke vplutí do Suezu krátil tím, že manévrováním s kontejnerovou lodí obkreslil obrazec, který připomíná obří penis. Tento fakt potvrdila i služba VesselFinder, která zaznamenala elektronickou stopu pohybu plavidla.

Ačkoliv vtipy kolující na sociálních sítích situaci zlehčují, realita je závažnější. Suzeským průplavem ročně propluje třicet procent veškeré kontejnerové dopravy. Tedy asi dvanáct procent zboží, s nímž se globálně obchoduje. Jen v roce 2020 tímto místem propluje zhruba 19 tisíc lodí, tedy asi 50 plavidel denně.

Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v souvislosti s úvíznutím lodi Ever Given v celosvětovém obchodě vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113,1 miliardy korun) ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru. Lodě jako prostředek přepravy využívá zhruba 90 procent světového obchodu.