Už jste viděli novinku od Motoroly? Sází na skvělý foťák a displej s průstřelem | E15.cz

Značka Motorola, která je od roku 2014 součástí čínského koncernu Lenovo, představila svůj nejnovější smartphone. Model, který dostal označení Motorola One Vision, potenciální majitele láká především na 48MPx fotoaparát s umělou inteligencí a speciálním režimem pro focení v noci. Mezi jeho další přednosti patří štíhlá konstrukce, díky níž telefon skvěle padne do ruky, vysokokapacitní baterie nebo atraktivní skleněná záda v neobvyklých barvách. Příjemná je samozřejmě i cena, která nepřesahuje osmitisícovou hranici.

Fotit za světla dnes zvládne každý chytrý telefon, proto je klíčové, jak si smartphone poradí s fotografováním ve tmě. Skleněná záda Motoroly One Vision jsou osazena moderním kamerovým systémem se 48Mpx duálním fotoaparátem, který při pořizování fotek a videí vedle umělé inteligence využívá také pokročilou technologii Quad Pixel.

Motorola u nového smartphonu vsadila na podlouhlý Full HD + CinemaVision displej s poměrem 21:9 a úhlopříčkou 6,3 palce. Díky tomu je tělo telefonu úzké a na rozdíl od mnohdy předimenzovaných konkurentů skvěle padne do ruky. Štíhlou konstrukci telefonu a kvalitní ultraširoký displej oceníte nejen při focení a natáčení videí, ale také při sledování jakéhokoliv multimediálního obsahu.

Autor: Motorola

Ostré noční fotky? Proč ne

Pokud jde o umístění předního fotoaparátu, rozhodl se výrobce v případě Motorola One Vision nevydat cestou obdélníkového „notche“ neboli výřezu v horní části obrazovky, který od svého představení sklízí rozporuplné reakce. Namísto toho 25MPx selfie kameru umístil do elegantního kruhovitého „průstřelu“ v levém horním rohu displeje.

Přední fotoaparát vám umožní si vybrat velikost pixelů v závislosti na situaci, abyste pokaždé zachytili vysoce kvalitní fotografie. V jasném světle snadno a rychle vyfotíte selfies s neuvěřitelnými detaily. Inovativní funkce portrétního osvětlení využívá umělou inteligenci pro přidání působivých světelných efektů na vaši tvář, přičemž automatické snímání úsměvu a inteligentní kompozice zajišťují, že výsledné fotografie můžete obratem sdílet na sociální sítě.

Autor: Motorola

Správné osvětlení dokáže při fotografování divy. A právě i o správnou světelnost se uvnitř Motoroly One Vision stará pokročilá technologie Quad Pixel. Kombinací čtyř pixelů do jednoho velkého 1,6 um pixelu poskytuje 48MPx senzoru čtyřnásobnou světelnou citlivost. Výsledkem jsou neuvěřitelně ostré 12 MPx fotografie se zlepšeným jasem a sníženým šumem obrazu.

Autor: Motorola

48MPx senzor zasazený do stylových skleněných zad telefonu je vybaven optickou stabilizací obrazu (OIS) a novým módem Noční Vidění. Optický stabilizátor kompenzuje rozmazání fotek a videí, zatímco Noční Vidění umožňuje snímat jasné a ostré fotografie i ve zhoršených světelných podmínkách.

Baterie, na kterou je spoleh

Motorola One Vision potěší ty, kteří jsou zvyklí smartphone zkrátka nedat z ruky. 3500mAh baterie dokáže na jedno nabití pohánět smartphone po celý den. Když přijde čas na dobití, funkce TurboPower™ vám poskytne až 7 hodin energie pouze po 15 minutách nabíjení, takže nemusíte dlouho čekat, když stroji dojde „šťáva“.

Autor: Motorola

Pokud jste zvyklí svůj smartphone naplnit seriály, filmy, písničkami a dalším obsahem, nemusíte se nijak omezovat – 128GB úložiště na Motorola One Vision vám zaručí dostatek místa, paměť telefonu navíc můžete rozšířit díky 512GB microSD kartě. To znamená tisíce souborů a nekonečnou HD zábavu díky univerzálnímu Flash úložišti. Na ultrarychlý výkon a bezproblémovou schopnost multitaskingu v rámci jednoho výkonného zařízení si snadno a rádi zvyknete.

To platí i pro focení – nikdy si nenechte ujít moment na zachycení záběru, protože fotky můžete pohodlně ukládat do neomezeného úložiště Google Photos. Díky uložení do cloudu budete mít fotografie a vzpomínky vždy na dosah ruky.

Motorola One Vision je v České republice dostupná od 16. května 2019. Smartphone pořídíte u autorizovaných prodejců za velmi příznivou cenu 7699 Kč. Vybírat můžete z několika atraktivních 4D Corning Gorilla Glass ™ gradient barev, mezi kterými nechybí ani stylové safírové nebo bronzové provedení.