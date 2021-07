Vyrážíte na dovolenou? Pozor na rizika spojená s Covidem | E15.cz

ZDROJ: O2 Czech Republic a.s.

Zná to každý – zabalit kufry, pojistit se, zkontrolovat doklady. Před letošní dovolenou však řešíme další věc - Covid. Vyberte proto pojištění, které rizika spojená s ním kryje.

Při přípravách na letošní dovolenou se chtě nechtě dostavují otázky, co vše nám hrozí ve spojitosti s Covid-19. Nejenže jsme v jeho společnosti prožili rok, který si nikdo z nás dříve ani nedokázal představit, ale v rámci cestování na nás stále číhá kdejaká nástraha. Může například nastat situace, kdy se na vašem hotelu vyskytne nákaza a přes vaši obezřetnost budete z hygienických důvodů nuceni absolvovat několikadenní karanténu. To zpravidla znamená náklady na ubytování a náhradní letenku, se kterými jste nepočítali.

Existuje řešení

V takovém případě by se vám mohlo hodit Chytré cestovní pojištění od O2, které se přizpůsobí nečekaným změnám. Stačí si před dovolenou aktivovat Chytré cestovní pojištění v samoobsluze Moje O2 a pojištění se vám pak samo aktivuje při přihlášení do zahraniční sítě a vypne se při návratu do České republiky. Navíc nově kryje i rizika spojená s Covid-19. Pojištění těchto rizik se vztahuje i na náklady spojené s nucenou karanténou a vy tak na placení hotelu či letenky nebudete sami.

Absolutní svoboda

Kouzlo Chytrého cestovního pojištění spočívá v tom, že se nemusíte nikomu hlásit, dávat údaje své karty a prozrazovat vaše plány na dovolenou. Vše se děje automaticky. U cestovatelů je stále oblíbenější nesvazovat se organizovanými zájezdy, procestovat více míst a nevědět, kde budu zítra nebo kdy přesně se vrátím. Stejně jako spontánní krátkodobé výlety nejen po Evropě. I to je výhodou Chytrého cestovního pojištění. Nejen, že pojištění nemusíte zařizovat před každou cestou, ale nemusíte ani předem vědět kam a na jak dlouho pojedete. Nebo jestli vůbec odjedete. Dokud zůstanete v České republice, neplatíte nic. Poplatky se spustí až společně s pojistnou ochranou na základě informací o přihlášení SIM karty do zahraniční mobilní sítě, a účtují se stejnou sazbou na den, ať jste vyrazili kamkoli po světě.

Kromě rizik spojených s Covid-19 pokrývá pojištění všechna obvyklá rizika včetně pojištění zavazadel a odpovědnosti za škody. V rámci jednoho tarifu je navíc možné pojistit i další členy domácnosti za zvýhodněnou cenu. Chytré cestovní pojištění od O2 mohou využít všichni jeho zákazníci s hlasovým tarifem. Cena pro jednotlivce je 39 Kč / den, cena pro rodinu bez omezení počtu dětí je 99 Kč / den. Více na www.o2.cz/cestovni-pojisteni.cz.