Výrobce Igráčka oživil tradici české autodráhy | E15.cz

Efko, výrobce hraček z Nového Veselí, koupil firmu Farofactory, která dodávala na trh autodráhy známé od konce šedesátých let. Předchozího majitele výrobce autodráhy provázely existenční problémy, které v roce 2019 vyvrcholily pozastavením výroby. Poté začal o převzetí Farofactory jednat majitel hračkářské firmy Efko Miroslav Kotík.

„S firmou Farofactory jsme začali nejprve spolupracovat, když se do závodního auta posadil náš Igráček. Předchozí vlastníci firmy, ale nedokázali skloubit původní výrobu se současnými trendy. Tím se v roce 2019 dostalo Faro do takřka neřešitelné situace a blížil se konec nejen firmy, ale i celé české autodráhy,“ uvedl Miroslav Kotík, majitel společnosti Efko-karton, která mimo jiné vyrábí Igráčka. Dodal, že do Fara majetkově vstoupil spíše z nostalgie než s vidinou zisku.

„Zastávám názor, že by tradiční hodnoty měly v naší společnosti zůstávat, a právě v této autodráze tuto skutečnost spatřuji. V mnohých domácnostech můžeme stále nalézt původní verze autodrah. Dáváme tak lidem možnost je znovu oživit. Díly jsou totiž plně kompatibilní,“ dodal Miroslav Kotík, který nyní ovládá 51 procent výrobce Farofactory.

Počátky české autodráhy še pojí s jihočeským městem Trhové Sviny. V malé továrně tam postavené roku 1905 se vyráběly také mechanické hračky i autíčka s bowdenovým ovládáním. V roce 1966 se začala připravovat výroba autodráhy. Její výroba odstartovala o dva roky později. V továrně si vyráběli veškeré díly sami včetně motorků a transformátorů.