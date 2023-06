Akciový trh podává o dění na realitním trhu pesimistický obrázek | e15.cz

Realitní fondy, které tyto nemovitosti pronajímají však (zatím) investorům ukazují kladné zhodnocení podílových listů. Tyto fondy ohodnocují majetek pomocí znaleckých posudků, což má oproti dění na trhu určité zpoždění.

Výrazně jiná je situace u společností, které vlastní podobná portfolia nemovitostí, ale samotné jejich akcie se obchodují na burze. Akciový trh žádné zpoždění nemá a obrázek, jaký podává o dění na realitním trhu, je o poznání pesimističtější. Třeba akcie největšího německého vlastníka rezidenčních nemovitostí Vonovia poklesly od léta 2021 o 70 procent. Akcie provozovatele obchodních center Unibal-Rodamco ztratily za stejné období zhruba 40 procent. Zdá se, že obdobná aktiva lze koupit výrazně levněji než vstupem do klasických nemovitostních fondů.

K zajímavému zlevnění došlo i u burzovně obchodovaných dluhopisů realitních firem. Dluhopis společnosti CPI splatný v dubnu 2027 ztratil za rok a půl 30 procent své ceny a při jeho pořízení dnes na trhu obdrží investor zhodnocení v eurech více než deset procent ročně. Podřízené perpetuitní dluhopisy stejné firmy nabízejí roční výnos přes 17 procent. To vše u firmy, která reportuje podíl dluhu do 50 procent vůči hodnotě majetku. To znamená, že dluh by měl být celkem slušně krytý aktivy.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti