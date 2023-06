Ceny nemovitostí v Praze: Zlevní byty a domy? Prognóza expertů | e15.cz

„Podle naší analýzy se průměrná cena bytů v České republice za první čtvrtletí roku 2023 snížila o 2,2 procenta. Průměrná cena rodinných domů klesla o 1,9 procenta. Tento vývoj potvrzuje trend mírného poklesu, který byl zaznamenán již v předchozím roce. Přesto je třeba poznamenat, že i přes tento pokles jsou ceny nemovitostí stále na relativně vysoké úrovni,“ uvádí Jakub Veverka, hlavní ekonom Videobydleni.cz

Je ale třeba zdůraznit, že vývoj cen nemovitostí se může lišit v různých částech České republiky. Například v Praze a dalších velkých městech může být tlak na ceny vyšší kvůli větší poptávce a omezené nabídce.

Dlouhodobě zajímavá lokalita

V minulých letech Praha zažívala vysoký zájem o byty, což vedlo k růstu cen při omezené nabídce. „Větší poptávka než nabídka vytvořila situaci, kdy byly byty často rychle prodány a ceny stoupaly,“ říká Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp.

„Významný propad mezi nabídkou a poptávkou je způsoben zejména povahou povolovacích procesů a jejich délkou. Osobně si myslím, že se v čase dočkáme znatelného zefektivnění, ale v Praze bude vždy zásadně převyšující chuť nakupovat, myslím tím v dlouhodobém horizontu,“ vysvětluje dále Pavel Rydzyk, předseda představenstva YD Capital.

Zatímco v jiných koutech republiky jsou kupující díky korekci a malému zájmu o koupi nemovitostí ve výhodě a mají prostor i pro vyjednávání. V Praze vstupuje do situace ohledně vývoje cen řada dalších faktorů. „Praha samozřejmě těží z výjimečnosti svého postavení v rámci České republiky. Stejně tak koncentrace byznysu je tu v rámci země jedinečná. Proto je dlouhodobě zajímavým místem pro rezidenční projekty, i ty komerční,“ říká Pavel Rydzyk.

Hlavní město tak současnou celorepublikovou korekcí prochází mnohem pomaleji (a jestli vůbec). „Atraktivita je dána i situací na trhu práce, protože zdejší trh skýtá stále mnoho pracovních příležitostí,“ poznamenává Jakub Veverka, hlavní ekonom portálu Videobydleni.cz s tím, že nejžádanější jsou v současné době Vinohrady, kde nemovitosti téměř neklesají. Zaznamenaly propad v řádu jednotek procent, ale spíše stagnují. Nejvíce pak podle něj zlevňují second-handové panelákové byty na okraji Prahy, nejvíce Ďáblice a Letňany.

Současný stav v některých lokalitách pak podle Tomáše Chrobáka ze společnosti Sur Real Investments můžeme označit jako přiblížení nabídky a poptávky. Ke krátkodobě rovnovážnému stavu však trh dospěl tak, že poptávka po nových bytech citelně klesla a prodává se výrazně méně a za nižší ceny než před 12 měsíci. Jakmile klesnou úrokové sazby na snesitelnou úroveň a hypoteční trh se rozhýbe, tak se nůžky mezi poptávkou a nabídkou opět rozevřou a ceny za bydlení v Praze začnou opět růst.

„Z dlouhodobého hlediska by tento trend mohl zabrzdit jen skokový nárůst nabídky, například efektivní regulací Airbnb nebo změnou větších kancelářských projektů na byty v důsledku poklesu poptávky po kancelářích. V ani jedno však moc nevěřím, že se stane skutečností,“ dodává Tomáš Chrobák.

Středně velké byty si stále drží hodnotu

Obecně pak platí, že je v Praze nyní nedostatek bytů pro jednotlivce a středně velkých rodinných bytů v dojezdové vzdálenosti kolem půl hodiny od centra. Právě toto jsou byty, které v současnosti nejen drží hodnotu, ale v mnoha případech dokonce zdražují, protože poptávka je vyšší než nabídka.

„Druhou kategorií jsou prémiové lokality a prémiové stavby. Nemluvíme zde přitom nutně o historických rezidencích v centru – byť třeba byty se střešní terasou a výhledem na staré město se na ceně nepropadají – ale i o řadě moderních staveb, penthousech nebo atypických realizacích. Při nákupu podobných nemovitostí ostatně vstupují do byznysu chladných čísel i emoce. Kdo uvažuje o koupi prémiové nemovitosti v Praze, často připlatí, aby ho jiný kupec nepředběhl,“ upozorňuje Hendrik Meyer z Bezrealitky.cz.

Koeficientem předraženosti vychází Praha jako taková nejhůře z celé ČR, proto se nabídka s poptávkou potkává velmi těžko. Situace by se mohla zlepšit také, pokud by ČNB přistoupila ke zrušení ukazatelů zadlužení DTI, DSTI. Potom by na hypotéku i při současných sazbách dosáhlo mnohem více lidí ze střední třídy a trh by se mohl pomalu rozhýbat.

Naopak k poklesu cen dochází především dále od centra v nerekonstruovaných domech – cihlových i panelových. „V mnoha případech se totiž jedná o nemovitosti, které mají zvýšené náklady na provoz i údržbu a budou potřebovat rekonstrukci, jejíž náklady se při současných cenách nepromítnou plně do finální hodnoty bytu,“ vysvětluje Hendryk Meyer. „Nicméně vidíme, že starší, pražské byty v panelácích se po korekci 15-20 % opět začínají obchodovat. Tam je situace mnohem lepší, než u nových rezidenčních projektů,“ doplňuje Jakub Veverka.

Praha bude vždy populární

Developeři v současné době prozkoumávají trh, jak začít stavět byty na nájemní bydlení. V současné době drží v portfoliích nižší tisíce bytů, u kterých se jim nechce zlevňovat a přicházet tak o marži. Pravděpodobně toto ještě nějakou dobu potrvá. Pokud se ale situace nezmění, mohou developeři pomalu měnit svá neprodaná portfolia na nájemní bydlení, případně hledat zájemce z řad korporátních klientů či fondů, kteří by si objekty koupili na další pronájem.

Vlastní bydlení v hlavním městě je ale do jisté míry i statusová záležitost. Lidé budou i do budoucna nakupovat jak v Praze, tak mimo ni. Promění se ovšem skladba jednotlivých skupin kupců. České domácnosti zbohatly a řada lidí si to bude moci dovolit. „Navíc hranice, v nichž se nachází ty nejžádanější adresy, se stále rozšiřuje. Velká poptávka je po dřívějších dělnických čtvrtích – třeba Karlín nebo Vršovice byly ještě před pětadvaceti lety čtvrti, které rozhodně nebyly trendy. Časem bude určitý nadstandard bydlet i v částech Prahy, které dnes považujeme za okrajové,“ říká Hendryk Meyer.

Zároveň však podle něj přibude počet lidí, pro které nebude klíčové být v kontaktu s městem každý den. Data již nyní ukazují rekordní zájem o nemovitosti v takzvaném metropolitním prstenci a trend takzvaných Novostředočechů. „Trojnásobně oproti běžnému období vzrostl počet prodaných nemovitostí a s ním i ceny – dokonce o 8 % u nemovitostí ve Středočeském kraji. Města jako Kladno, Kolín nebo Beroun totiž nabízejí Pražanům, pro které je cena za vlastní nemovitosti v Praze příliš vysoká, možnost získat vlastní bydlení a zároveň si zachovat možnost denně pracovat v Praze,“ uvádí Meyer.

Do budoucna město krátkých vzdáleností

Praha má potenciál být městem krátkých vzdáleností, udělat i z okrajových čtvrtí soběstačné a žijící lokality. Toho je možné docílit dalším rozvojem infrastruktury a občanské vybavenosti: přidáním dalších linek tramvají, výstavbou tramvajové tangenty, ale také dalším rozvojem metra a městské železnice, což je ovšem běh na dlouhou trať. „Již nyní je ale vidět, jak stavba trasy D přispívá k růstu cen nemovitostí okolo jejích plánovaných stanic a celkově lepšímu urbanismu,“ uzavírá Hendryk Meyer, s tím, že neméně důležité je i zlepšení vnější infrastruktury. Současná stavební politika Prahy nepředpokládá další rozšiřování města a rozsáhlou výstavbu v okrajových částech – nadále bude pokračovat trend využívání brownfieldů a zhušťování výstavby.